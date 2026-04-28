Juzgadores deben comprender complejidad de nuevas formas de violencia: Guerra Álvarez

La violencia digital lastima en la vida real y demanda respuestas institucionales reales porque es una forma de desigualdad contemporánea, aseguró el presidente del TSJCDMX

Las y los juzgadores estamos llamados a comprender la complejidad de las nuevas formas de violencia; atender estos fenómenos con sensibilidad, conocimiento técnico y estricto apego a los derechos humanos. La justicia del siglo XXI debe saber leer el lenguaje de las plataformas, los rastros de la violencia digital, las nuevas formas de agresión y las nuevas necesidades de protección; aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, en el foro “Entornos digitales seguros para mujeres y niñas”.

Ante las y los integrantes del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos de Impartición de Justicia de la Ciudad de México (CIIS), encabezado por el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Eleazar Rubio Aldaran, y la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, el Presidente del TSJ señaló que la violencia digital lastima en la vida real porque es una forma contemporánea de desigualdad y demanda respuestas institucionales reales.

Guerra Álvarez expuso que la solución es juzgar con perspectiva de género reconociendo que la violencia en línea es tan real y dañina como la que ocurre en el espacio físico. Añadió que es necesario fortalecer la coordinación entre poderes, tribunales, fiscalías, autoridades administrativas, escuelas, familias, plataformas digitales y sociedad civil para distribuir información que proteja la seguridad de todas y todos.

Subrayó que se debe capacitar a las personas que reciben este tipo de denuncias, pero que, de manera paralela, se debe educar a la “ciudadanía digital” para que conviva de manera responsable, respetuosa y con sentido humano.

En el acto celebrado en la antigua sede del Senado de la República, Guerra Álvarez afirmó que se debe trabajar para que la tecnología sea instrumento de emancipación; un escenario en el que las infancias aprendan, creen y se comuniquen sin miedo; y en el que las mujeres puedan participar en espacios públicos digitales con plena seguridad. “Ese futuro se construye con leyes, sentencias, prevención, educación, datos, coordinación y voluntad pública”, dijo.

Tras exponer que, de acuerdo con el Inegi, en el 2024, por lo menos 18.9 millones de personas enfrentaron alguna situación de acoso cibernético, manifestó que este encuentro permite una alianza para que la tecnología sirva a la libertad; para que la justicia llegue a los territorios invisibles de la red; y para que ninguna mujer, niña o voz alguna tenga que retirarse del mundo digital para poder vivir en paz.

En el foro del CIIS participaron también la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; magistrada Zulema Mosri Gutiérrez; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez; y la diputada oaxaqueña Jimena Arroyo Juárez, entre otras personas servidoras públicas.