Josefina Rodríguez anuncia una inversión histórica de 150 mdd

En la 50 edición del Tianguis Turístico

La secretaria de Turismo del Gobierno de México encabezó el primer día de actividades del Tianguis Turístico México 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó este lunes 27 de abril el primer día de actividades del Tianguis Turístico México 2026, en el que se llevó a cabo el Foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”, así como la ceremonia de inauguración y el corte de listón.

En el marco de este foro, la titular de la Secretaría de Turismo anunció el arranque de una inversión de 150 millones de dólares como parte de una cartera total de 42 mil 452 millones de dólares que contempla el Plan México.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para el turismo en México, con inversiones que no solo fortalecen al sector, sino que generan bienestar, desarrollo regional y nuevas oportunidades para miles de familias. Esta cartera de inversión es reflejo de la confianza en nuestro país y del trabajo coordinado entre los sectores público y privado”, destacó.

Respecto a las inversiones, señaló que diez entidades concentran el mayor número de proyectos: Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán, con montos que oscilan entre los mil 300 y los 8 mil 300 millones de dólares.

Asimismo, indicó que el resto de las entidades del país también cuenta con proyectos de inversión, lo que refleja una participación amplia en el impulso al desarrollo turístico a nivel nacional.

En este contexto, cuatro aerolíneas anunciaron acciones para fortalecer la conectividad aérea del país, consolidando a México como un destino estratégico a nivel internacional.

Aeroméxico informó la apertura de nuevas rutas internacionales para 2025 y 2026, así como la permanencia del vuelo Ciudad de México–Barcelona, que anteriormente operaba de manera temporal y ahora se consolida como ruta regular.

Por su parte, Mexicana de Aviación anunció el inicio de operaciones de su nueva ruta hacia Acapulco a partir de junio, además de la incorporación de cuatro rutas adicionales, con lo que alcanzará un total de 19 destinos en su red.

En tanto, Viva anunció la incorporación de nuevas rutas nacionales hacia Colima y Saltillo, así como rutas internacionales hacia Cartagena y Medellín, en Colombia, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A su vez, Volaris informó la apertura de 35 nuevas rutas para 2026, con lo que llegará a un total de 259 rutas, fortaleciendo significativamente la conectividad aérea nacional e internacional.

En el marco del foro, explicó que este espacio reúne a actores clave del ámbito público, organismos internacionales, banca de desarrollo, banca comercial y sector privado, con el objetivo de fortalecer el diálogo y abrir nuevas rutas para detonar la inversión turística en el país.

Detalló que durante el foro se presentaron instrumentos clave para impulsar el financiamiento del sector, entre los que destacan la Guía de Inversión Turística, desarrollada en colaboración con ONU Turismo y CAF; una Cartera de Inversión Turística con proyectos estratégicos; así como un Decálogo de inversiones sostenibles que orienta el crecimiento bajo criterios responsables.

Durante la inauguración oficial del Tianguis Turístico México 2026, Rodríguez Zamora estuvo acompañada por gobernadoras y gobernadores, secretarias y secretarios de Turismo de las 32 entidades, así como por representantes de cámaras, asociaciones y líderes de toda la cadena de valor del sector turístico, en un encuentro que reflejó la unidad, coordinación y fortaleza de la industria turística nacional.

Acompañada por la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, y por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, expresó que esta edición marca un momento histórico, al celebrar los 50 años del Tianguis Turístico y su regreso a Acapulco, el destino donde nació en 1975 y que hoy vuelve a ser el punto de encuentro más importante del turismo nacional e internacional.

Señaló que, a lo largo de cinco décadas, el Tianguis se ha consolidado como una plataforma estratégica para la promoción y comercialización turística, reuniendo a quienes comparten la vocación de impulsar a México como potencia en el sector.

“El Tianguis Turístico México 2026 no solo conmemora 50 años de historia, sino que representa el regreso al origen con una visión renovada, la suma de esfuerzos de toda una industria y la oportunidad de mostrar al mundo un México unido, diverso y listo para seguir creciendo a través del turismo”, concluyó.

En representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento del sector turístico.

Reconoció el trabajo de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, así como de su equipo y de las y los titulares de turismo de las entidades federativas, por su labor en la promoción de México a nivel internacional. Asimismo, felicitó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por la organización del evento y por el papel de Acapulco como anfitrión de esta edición histórica del Tianguis Turístico.

Subrayó que Acapulco vive una etapa de recuperación y renovación que lo posiciona nuevamente como un referente turístico, destacando la riqueza natural, cultural y gastronómica del país como pilares para atraer visitantes de todo el mundo.

Durante la inauguración se contó con la presencia de la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García; la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia; la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Desplas Puel; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza; la presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Tania Palacios Kuri; la presidenta de la Comisión de Cultura e integrante de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, Beatriz Mojica Morga; el secretario de Turismo del estado de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Bernardo Cueto Riestra; y el presidente electo de la misma asociación, Roberto Monroy.

Asimismo, asistieron la presidenta municipal constitucional de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el viceministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Juan Sebastián Sánchez de Dederle; el director de la Oficina Regional de ONU Turismo para las Américas, Héctor Kadri; y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Andrés Morales Arciniegas; el director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano Águila; el director general de Grupo Mundo Maya, general Adolfo Héctor Toninho Velasco Bernal; y el director general de Mexicana de Aviación, general Leobardo Ávila Bojórquez.

Por parte del sector turístico y empresarial, acudieron el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío Pando; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre de Stéffano; el representante de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, Román Caamal Coh; y Angelina Martínez Pérez, representante del turismo comunitario.

En esta 50 edición del TT, se anunció que gracias al Plan México se activó dicha inversión a través de la ventanilla única que encabeza la Secretaría de Turismo Se informó que hasta abril la Cartera de Inversión Turística Registra 773 proyectos que alcanzarán un monto superior a 42 mil 452 millones de dólares Esta cifra representa un incremento del 10% en el número de proyectos y del 16% en el monto de inversión, lo que refleja el fortalecimiento del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y los enlaces estatales.