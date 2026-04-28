Claudia no cede en patearle a Trump el bote de los 2 agentes

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Con la Casa Blanca a punto de lanzar sus sabuesos y mastines contra funcionarios y cuadros sobresalientes de la 4T señalados por corrupción vinculada a cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum persiste en sancionar a quienes les abrieron la puerta a los agentes de la CIA que participaron en el operativo para localizar y eliminar un mega-narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Así, mientras el presidente Donald Trump se dolió de que la mandataria mexicana no haya reconocido la labor de los agentes norteamericanos, ni sentido empatía con los 2 que murieron en un accidente carretero, la mandataria advirtió ayer que no basta con la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para cerrar la investigación sobre quién dejó operar a los agentes de la CIA involucrados en operativos en ese estado.

La advertencia de la presidenta Sheinbaum va por insistir en fincar responsabilidades de ese hecho a la gobernadora panista Maru Campos.

Pero en el fondo es indudable que lo que pretende la mandataria es cuestionar la operación de agentes de EU en acciones antinarco en territorio mexicano. Es decir, condenar lo que le exige una y otra vez el presidente Trump de abrir las puertas a la participación de militares y agentes de EU en operativos en México.

La insistencia de Sheinbaum en fincar responsabilidades a la gobernadora panista se da pese a que Campos dijo al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que ella no sabía que los agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua.

Lo que indican, tanto la gobernadora Maru Campos como su ex fiscal César Jáuregui, es que el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera Cervantes -quien falleció junto un colaborador y dos agentes de la CIA al desbarrancarse su camioneta en la Sierra Tarahumara- fue quien dejó participar en el operativo antinarco a los estadounidenses.

Para la presidenta nada de eso cierra el caso y ella exige continuar con la investigación.

«Ayer viene una renuncia (del fiscal estatal) y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando”, dice machacona la mandataria.

Y adelanta que esa investigación ya la trae abierta la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

“Entonces, no es que haya renunciado ya a un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones”, agregó ayer en su mañanera.

¿Va al Senado por juicio político de la gobernadora?

En la misma línea de la presidenta Sheinbaum, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, el poblano Ignacio Mier, cuestiona que la gobernadora haya cancelado asistir a una comparecencia ante ese recinto legislativo y advierte que todo apunta abrir un caso de responsabilidades políticas en contra de la gobernadora panista.

Al igual que la presidenta Sheinbaum, para el líder senatorial Ignacio Mier lo que importa es que se investigue quién es el responsable de que se haya violado la soberanía con la participación de agentes extranjeros en un operativo antinarco.

El presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que, a propuesta de sus compañeros de la bancada de Morena, se considera crear una comisión especial de investigación del Senado conjunta a la Fiscalía General de la República para definir si el gobierno de la panista María Eugenia Campos permitió o no participar a dos agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en esa entidad.

Para el senador Mier, la gobernadora ha ido de “tontería en tontería”.

Agregó:

“Yo no sé quién está asesorando al gobierno del estado, pero no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política.”

Molesto por la cancelación inesperada de la gobernadora en un encuentro con senadores, Mier indicó que él sólo se ha enterado de las diversas declaraciones de la gobernadora, en el caso de los agentes de la CIA, por informaciones de medios.

En este contexto, se conoció que el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, dijo que quienes integraron el grupo del Ejército que participó en el operativo contra el desmantelamiento del megalaboratorio en la Sierra Tarahumara no percibieron ni se enteraron de la presencia de agentes extranjeros y solo vieron que los agentes de la CIA estuvieron siempre como parte del equipo de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa