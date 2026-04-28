La UAEMéx destaca el papel de la ciencia abierta en la democratización del conocimiento

Impacto en el desarrollo urbano y social

La rectora Zarza Delgado explicó que la Autónoma mexiquense se consolida como un espacio con alta incidencia social que forma estudiantes responsables con sus entornos

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional del Diseño, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo los Encuentros de Ciencia: Fortaleciendo el Diseño, la Arquitectura y la Ingeniería, con el propósito de destacar la importancia del trabajo colaborativo en la construcción de entornos más inclusivos y en beneficio de la sociedad.

Durante el evento, integrantes de la comunidad auriverde, junto con la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, y el secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, asistieron a la conferencia magistral “La ciencia abierta en el diseño, la arquitectura y la ingeniería”, impartida por la secretaria de Ciencia de la institución educativa, Arianna Becerril García.

En el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Zarza Delgado subrayó que la incidencia social de profesionales en arquitectura, movilidad, diseño e ingeniería se refleja en la mejora de los entornos para el desarrollo humano, la accesibilidad universal, la vivienda digna y el uso responsable de los recursos naturales.

En este evento, al que también asistió la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, la rectora afirmó que la UAEMéx se consolida como un espacio con alta incidencia social, gracias a la formación técnica y humanista de su estudiantado. Esta preparación, señaló, contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan Colibrí y fortalece la coordinación entre autoridades estatales y municipales en temas de movilidad, seguridad vial y transporte.

Asimismo, destacó que, a través de su nuevo Modelo de Ciencia, la Autónoma mexiquense pone sus conocimientos al servicio de la sociedad de manera más eficiente y cercana. En este sentido, resaltó que la comunidad académica de estas áreas representa 37% del total de personas adscritas al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en la entidad.

“La producción universitaria demuestra que el conocimiento tiene como propósito superior impulsar el desarrollo incluyente y responsable. Les invito a que cada uno de sus trabajos se convierta en una herramienta de transformación social para la Universidad, el Estado de México y el país”, expresó Zarza Delgado.

Fortalecen el vínculo entre la academia y quienes toman decisiones

Por su parte, el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que estos encuentros fortalecen el vínculo entre la academia y quienes toman decisiones, permitiendo que el conocimiento generado en la UAEMéx contribuya a atender los principales retos de la entidad, especialmente en materia de movilidad y calidad de vida.

En este sentido, enfatizó que las disciplinas del diseño, la arquitectura y la ingeniería son fundamentales para consolidar una visión humanista centrada en las personas, alineada con las políticas nacionales y estatales, por lo que reiteró su compromiso de colaboración con la universidad.

Durante su intervención, Arianna Becerril García explicó que el acceso abierto al conocimiento democratiza oportunidades y fomenta la participación colectiva en la construcción de soluciones para la sociedad. Asimismo, destacó que datos de la plataforma Redalyc —creada por la UAEMéx— ubican a la institución en el tercer lugar en producción científica de libre acceso en español en temas de arquitectura y urbanismo, lo que da cuenta del impacto que tiene el desarrollo de estos proyectos por parte de la comunidad académica.

Añadió que el Nuevo Modelo de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica de la UAEMéx se sustenta en principios como el derecho a la ciencia, el conocimiento como bien público, el multilingüismo, la evaluación de la investigación y la equidad e inclusión.

Finalmente, el director de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Jaime Guadarrama González, resaltó la importancia de acercar estos espacios a la comunidad universitaria para fortalecer redes de colaboración y generar conocimiento al servicio de la sociedad.

En el marco de este encuentro, las autoridades universitarias y estatales hicieron un recorrido por la Facultad de Ingeniería, promoviendo la cercanía y conocimiento de las instalaciones, maquinaria y actividades que realiza la comunidad de este espacio académico.