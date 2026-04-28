Baja California, en crisis

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Si hay una entidad en la que Morena está entrando en crisis es Baja California y ello conlleva un grave riesgo para mantener el gobierno que actualmente encabeza.

La administración estatal de Marina del Pilar Ávila enfrenta está crisis motivada por una serie de yerros cometidos y que ahora se vuelven en su contra.

Para nadie es un misterio que el gobierno estadounidense decidió cancelar las visas de la gobernadora y del que entonces era su esposo, Carlos Torres, aunque nunca mencionó las causas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República inició una investigación sobre algunas denuncias presentadas en contra del ex panista.

Desde el momento en que se conoció de la cancelación de las visas, se soltó una ola de rumores que involucran a la gobernadora y a su ex esposo en diversas anomalías, al tiempo que se mostraron imágenes de Marina del Pilar en supuestas reuniones con personajes de la delincuencia organizada.

Marina del Pilar comenzó el deterioro de su vida pública, recibió el rechazo de sus seguidores en plazas públicas y ante la cercanía del relevo constitucional de su encargo, dio manotazo para tratar de impulsar a sus delfines, Julieta Ramírez senadora e Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, dependiendo del género del candidato, aunque ninguno de los dos prende el entusiasmo de los electores.

En Baja California, la alianza pactada entre Morena y sus aliados del Verde y PT no funciona y el Partido del Trabajo anunció que presentará sus propios candidatos y tiene tela de donde cortar.

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador del estado, encabeza al Partido del Trabajo, razón por la que la gobernadora inició una persecución en contra del que fue su antecesor, en un juicio que todavía no se resuelve.

Como si fuese poco, volteó los ojos para el principal operador en el Partido del Trabajo, Marco Antonio Blásquez, un conocido comunicador que ya fue senador y diputado.

Extrañamente, al conductor de noticias se le impuso una sanción por parte del Tribunal Electoral Estatal por considerar que mantuvo en la línea durante una entrevista a una persona que se refirió con diversas expresiones que no fueron del gusto de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

La causa que le atribuyeron a Blásquez fue que no cortó la transmisión, ni censuró a esa persona, con todo y que la persona se disculpó públicamente, la sanción se produjo.

El castigo en contra del periodista y político fue considerarlo como agresor y mantenerlo por cuatro meses en el padrón de violentadores, además de una amonestación, tomar un curso de masculinidad responsable y publicar la sentencia en sus redes, lo que el comunicador consideró como una cacería política en su contra.

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La advertencia del gobierno de Estados Unidos, pasará de la cancelación de visas a las acusaciones formales en contra de políticos mexicanos. ¿Cuántos de ellos están sumamente preocupados?.. La semana pasada, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, conoció la realidad de su popularidad, al ser rechazada y repudiada al acudir a la inauguración del béisbol de la Liga Mexicana en la capital de su estado… Finalmente, el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció para dejar que las investigaciones que se realizan sobre el incidente en que murieron dos supuestos agentes de la DEA, sea aclarado a plenitud.

ramonzurita44@hotmail.com

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