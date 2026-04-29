Los niños tienen derecho a sentirse seguros, ser escuchados y felices: David Parra Sánchez

“Pilar fundamental del desarrollo”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- La niñez es el pilar fundamental de la sociedad y el desarrollo de nuestro país. Es necesario priorizar programas en salud, nutrición, cultura, deporte y educación para nuestros pequeños. Juntos, sociedad y familia podemos velar por su crecimiento.

Señaló lo anterior David Parra Sánchez, presidente de la Asociación Civil «Proyecto Social Naucalpan», luego de destacar que en el marco del Día del Niño, es un buen momento para recordar que todos ellos tienen derecho a sentirse seguros, escuchados y felices.

“Las políticas públicas deben enfocarse en sus primeros años para asegurar un crecimiento saludable, protección integral, erradicación de la pobreza infantil y el pleno ejercicio de sus derechos», dijo.

Parra Sánchez puntualizó que se debe garantizar la calidad educativa y mejorando su aprendizaje y no vivir rodeados de violencia y abandono, «primero nuestros niños y luego nuestros niños”, remarcó.

Finalmente, David Parra reiteró que el compromiso con la infancia es indispensable para un futuro sostenible y justo, poniendo el foco en el bienestar, seguridad y felicidad de cada niña y niño, no solo del Estado de México, sino del país.