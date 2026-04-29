Llegan a las colonias La Mancha I y II las huellas de la Transformación

Mejora el bienestar de naucalpenses

Naucalpan, Méx.- Con el firme propósito de mejorar la movilidad urbana y mejorar el bienestar de los habitantes, el alcalde Isaac Montoya, realizó la entrega oficial de los trabajos integrales de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Molinos de Viento, de las colonias La Mancha I y La Mancha II, ante el daño estructural que presentaba la calle.

Acompañado de auxiliares de La Mancha I y de La Mancha II, el alcalde entregó a la comunidad la rehabilitación vial y la red hidráulica en beneficio de la zona, subrayando que estas acciones no son solo obras técnicas, sino el cumplimiento de un compromiso histórico con las comunidades que durante años fueron ignoradas.

Montoya Márquez destacó la transformación de la vía principal de acceso y la sustitución completa de la red de agua, a la vez que, enfatizó que estos resultados son posibles gracias a mantener finanzas sanas y a una sensibilidad política que prioriza el destino del recurso público hacia donde realmente se necesita.

Esta obra coordinada por la Dirección de Obras Pública consistió en la realización de la pavimentación con concreto hidráulico, con el propósito de garantizar una infraestructura segura, funcional y accesible. La intervención fue prioritaria debido al daño estructural que presentaba la calle.

Teniendo un total del área a intervenir de: 6,407.97 m2, con una inversión de 21.6 MDP, y más de 145,000 beneficiarios. Se realizaron trabajos de pavimentación con concreto hidráulico, inició con la demolición de pavimento dañado. Base hidráulica de 20 centímetros de espesor. Losa de concreto hidráulico MR-42 de 15cm. Reductores de velocidad con concreto hidráulico. Construcción de banquetas.