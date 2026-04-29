Firman convenio de colaboración Atizapán y la Asociación de Scouts

Contribución por una sociedad más sana

Atizapán de Zaragoza, Méx. – El alcalde Pedro Rodríguez firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Scouts de México (ASMAC) para apoyar a esta agrupación dentro del municipio y continuar formando niñas, niños y jóvenes con valores, compromiso y sentido de comunidad, contribuyendo así a construir una sociedad más sana.

Ante representantes de los más de 41 mil jóvenes scouts de México, el Alcalde reconoció a los cinco grupos scout que realizan actividades enriquecedoras, recreativas y formativas en Atizapán de Zaragoza.

“Aprender a trabajar en equipo son enseñanzas que permanecen para toda la vida, por ello celebro tenerlos aquí, unidos y sumando esfuerzos. Sepan que siempre tienen las puertas abiertas de esta administración para impulsar este tipo de actividades porque es un honor ser promotores de más espacios donde puedan desarrollar su labor”, expresó.

Por su parte, el Presidente Nacional de Scouts México, Enrique Moreno Cárdenas, y el Jefe Scout Nacional, Pedro Díaz Maya, coincidieron en que los scouts son un aliado para llenar los parques de buenas experiencias, de servicio y, sobre todo, de proyectos que transforman.

El convenio establece apoyo logístico e institucional, uso de espacios públicos para actividades de los scouts, apoyo del municipio para proyectos de sustentabilidad, inclusión en programas de liderazgo, voluntariado y cultura cívica, participación en brigadas comunitarias y apoyo para talleres, entre otros.