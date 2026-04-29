No más acoso contra las mujeres: regidora Michel Quiroz

Metepec, Méx.- Estamos comprometidos con la seguridad, el respeto y la construcción de espacios libres de violencia contra las mujeres, afirmó la regidora Michel Quiroz, al asistir a una charla sobre “Acoso y Hostigamiento Sexual” por parte de la maestra Gabriela Hernández de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. “Agradecemos la presencia de nuestras vecinas y vecinos, personas servidoras públicas y nuestra amiga Isabel Guadarrama del #IAPEM, por su participación activa», dijo.