Medicina privada en México hace historia con implante de un corazón artificial

Hito médico

Por primera vez, hospital privado en Jalisco logra colocar dispositivo de asistencia ventricular a un paciente en condición sumamente grave

Hospital Puerta de Hierro Andares, el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión (ICMI) y su Clínica de Insuficiencia Cardiaca (CIC), en Jalisco, dieron a conocer la realización de un hito en la medicina privada en México al convertirse en el primer hospital privado del país en llevar a cabo la colocación del dispositivo HeartMate 3 de la compañía Abbott, una de las tecnologías más adelantadas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada.

La cirugía fue encabezada por el doctor Benigno Ferreira Piña, especialista en cirugía cardiovascular y titular del Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión (ICMI) en Hospital Puerta de Hierro Andares, reconocido por su destacada trayectoria y liderazgo en procedimientos de alta complejidad.

La coordinación y experiencia de un equipo multidisciplinario -integrado por especialistas de ICMI, CIC y el equipo médico de HPH Andares- hicieron posible la realización exitosa de esta intervención de alta especialidad.

“En países donde se utiliza de forma regular como Alemania, están prefiriendo poner estos dispositivos por encima de los pacientes que requieren trasplante porque puede durar el mismo tiempo y no están condenados a los medicamentos de la inmunosupresión”, explicó el Dr. Ferreira.

Esperanza para jóvenes

La doctora Luisa Aguilera, coordinadora de la Clínica de Falla Cardíaca, hizo énfasis en que la insuficiencia cardíaca puede darse en jóvenes y en que es la enfermedad con mayor tasa de mortandad en México, incluso más que muchos tipos de cáncer.

“Que el corazón se dañe, no es exclusivo de un infarto, ni exclusivo de los adultos mayores”, refirió.

En este caso el paciente es un hombre de 39 años de origen extranjero, viajó a México tras haber sido atendido previamente en El Salvador, siendo diagnosticado con insuficiencia cardíaca terminal. Fue entonces cuando se le refirió con el Dr. Ferreira, reconocido por su experiencia y por la capacidad tecnológica disponible que utiliza en Hospital Puerta de Hierro Andares para atender casos de alta complejidad.

Previo a la colocación del dispositivo, el paciente se encontraba en una condición sumamente grave, con riesgo inminente a perder la vida, por lo que requirió soporte mediante ECMO, una tecnología que sustituye temporalmente la función del corazón y los pulmones para mantener vivo al paciente.

Una vez estabilizado, el equipo médico avanzó a una siguiente etapa de tratamiento con la implantación del HeartMate 3, un Dispositivo de Asistencia Ventricular Izquierda (DAVI) que funciona como un corazón artificial, ayudando a bombear la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta.

Este tipo de tecnología permite mejorar la circulación, aliviar los síntomas y elevar significativamente la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ya sea como puente a trasplante o como terapia definitiva.

El procedimiento se realizó hace unos días en el Centro Híbrido de Mínima Invasión que se encuentra dentro de Hospital Puerta de Hierro Andares; el espacio de alta especialidad integra tecnología de imagen avanzada y quirófano, permitiendo intervenciones más precisas, seguras y con mejores resultados para el paciente.

Diversos estudios han demostrado que este tipo de dispositivos pueden ofrecer una sobrevida comparable a la de un trasplante cardíaco en determinados pacientes. Además, en algunos casos, es posible retirar el dispositivo si el corazón recupera su función, en un escenario conocido como “puente a la recuperación”, aunque este resultado es poco frecuente.

Paciente se encuentra en buen estado de salud

El paciente ya fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud, lo que le permitirá retomar progresivamente sus actividades cotidianas bajo seguimiento médico especializado.

Pacientes con este tipo de dispositivos pueden llevar una vida activa, con ciertos cuidados y monitoreo continuo, lo que representa una alternativa viable y esperanzadora para quienes enfrentan esta enfermedad cardíaca.

El logro destaca la importancia de la sinergia entre Hospital Puerta de Hierro Andares, el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión (ICMI) y la Clínica de Insuficiencia Cardiaca (CIC), así como el valor de contar con infraestructura de alta especialidad, talento médico y tecnología de vanguardia en México.

Con este tipo de procedimientos, Hospitales Puerta de Hierro reafirma su liderazgo en la medicina privada en el país, posicionándose como un referente en la atención de padecimientos cardiovasculares complejos y en la implementación de terapias innovadoras que hacen posible que los pacientes vuelvan a lo que aman.

“Ser referente significa que los pacientes en México ya no necesitan buscar en el extranjero medicina de primer mundo; estamos orgullosos de este logro, pero estamos aún más comprometidos de seguir elevando el estándar de la medicina en nuestro país”, declaró la Dra. Gabriela Flores, directora general de Hospital Puerta de Hierro Andares.

Omar Silerio, director general de Hospitales Puerta de Hierro, al finalizar, hizo un reconocimiento a la gente que intervino en la atención desde antes del quirófano, durante y en el seguimiento post operatorio. “Estos resultados no se lograrían si no existiera esta sinergia”, dijo.