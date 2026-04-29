Eficiencia en generación de ingresos y disciplina en ejercicio del gasto

Entrega el GEM Cuenta Pública 2025

Toluca, Estado de México.– En cumplimiento del mandato constitucional de rendición de cuentas y en representación de la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, entregó a la LXII Legislatura local la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

El documento refleja una gestión financiera basada en disciplina, eficiencia y orientación social del gasto, con resultados que contribuyen a la estabilidad económica de la entidad.

En materia de ingresos, el Gobierno estatal registró un total de 414 mil 959 millones de pesos, cifra superior en 6.8 por ciento a lo aprobado en la Ley de Ingresos, equivalente a 26 mil 408 millones de pesos adicionales.

Este desempeño se sustentó en el fortalecimiento de los ingresos ordinarios y en el aprovechamiento eficiente de las participaciones y aportaciones federales. El funcionario estatal destacó que estos resultados se obtuvieron sin la creación de nuevos impuestos ni incrementos a la carga fiscal.

En cuanto al gasto público, éste ascendió a 399 mil 113 millones de pesos, lo que representa el 98 por ciento del presupuesto autorizado, reflejo de una política de control, austeridad y uso eficiente de los recursos.

El gasto programable representó el 78 por ciento del total, orientado principalmente a sectores estratégicos como educación, salud, seguridad pública, justicia y bienestar social, lo que reafirma el enfoque del gobierno estatal en la atención de necesidades prioritarias de la población.

En inversión pública, se ejercieron 16 mil 939 millones de pesos, destinados a proyectos de impacto social y territorial, enfocados en mejorar infraestructura y ampliar oportunidades de desarrollo para las y los mexiquenses.

Respecto a la deuda pública, el saldo al cierre del ejercicio se ubicó en 58 mil 751 millones de pesos, equivalente al 16 por ciento de los ingresos ordinarios, manteniéndose en niveles sostenibles y sin la contratación de nuevos financiamientos.

El Secretario de Finanzas destacó que “los resultados del ejercicio fiscal 2025 son resultado de la instrucción de nuestra Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez; se ha fortalecido una política financiera que privilegia la austeridad, la transparencia y la justicia social como ejes rectores de la acción gubernamental”.

Oscar Flores reiteró la disposición del Gobierno estatal para colaborar con el Poder Legislativo y el Órgano Superior de Fiscalización en el análisis de la Cuenta Pública, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.