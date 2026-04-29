Junior y la magia de “Baila, juega y aprende”

Este 30 de abril en Plaza Loreto

El creador de “Sólo para kids” presenta su octavo lanzamiento, un álbum audiovisual que combina ritmos divertidos y valores

Por Arturo Arellano

El proyecto infantil “Sólo para kids”, encabezado por Junior, estrenó en plataformas digitales y en YouTube su nuevo material discográfico “Baila, juega y aprende”, una propuesta que busca que niñas y niños canten, bailen y aprendan al mismo tiempo. Este lanzamiento se suma a la trayectoria del artista dentro del sello tapatío Mayra Music, co-creadores de Wapayasos, y se presenta como el octavo estreno del proyecto en plataformas digitales.

En entrevista, Junior compartió que este nuevo material llega en un momento en el que busca ofrecer contenido positivo en medio de tantas noticias negativas. Contó que “ha sido una experiencia muy bonita, porque en la actualidad con tantas noticias negativas, tenemos también este país de cultura de esparcimiento y estamos ofreciendo una herramienta a los padres, para que sus hijos puedan ver nuestro material aprendiendo, eso me pone muy feliz, culminar este proceso de grabación, audio, video edición, lo que nos llevó meses”.

De un centro comercial a las plataformas digitales

La historia de Junior con “Sólo para kids” comenzó como un auténtico cuento de hadas. El productor Ramón Fernández lo descubrió cuando aún era muy joven, al verlo bailar y cantar en un centro comercial; quedó tan sorprendido que le dio su tarjeta y le pidió que lo llamara, iniciando así una colaboración que lo llevaría al estudio de grabación.

Su primera incursión fue con “Cuentos de Navidad” y posteriormente con “Las Tablas con los animalitos de la granja”, donde, además de cantar, escribir y componer, Junior prestó su voz para dar vida a una gallina, un cotorro, un pato, un canario, un abejorro, un gato, un burro, un sapo, un borrego, un cerdo y un perro, e incluso interpretó a Santa Claus en una versión navideña que marcó a toda una generación de niños.

Hoy, la hija de Don Ramón, quien de niña participó en los coros de esos discos, buscó a Junior el año pasado para crear un álbum dirigido a los niños de esta nueva generación, más visuales y acostumbrados a contenidos breves y dinámicos. Así nació “Baila, juega y aprende”.

Un álbum que educa, mueve y entretiene

Junior explica “La recepción ha sido muy grata, es la segunda generación de niños que me toca acompañar de la manita. Este disco tuvo una primera versión hace algunos años, pero ahora los productores creen en mí y hacemos este nuevo disco, los niños que escucharon la primera versión ya son jóvenes; y los productores me han buscado para llevar estas canciones a las nuevas generaciones”.

El contenido de “Baila, juega y aprende” ha sido desarrollado con tecnología actual, incluida la inteligencia artificial, lo que permite una propuesta audiovisual competitiva frente a las grandes producciones infantiles. “Aprovechamos la nueva tecnología, todo está muy hecho es algo de calidad para el público tal como lo merece”, afirma Junior.

Este álbum incluye prácticamente todos los ritmos: “guapachoso, flamenco, marcha, todos los ritmos que para un niño le gestionan la creatividad y la psicomotricidad, ven la pantalla pero también se están moviendo, ese era el objetivo, que los niños no fueran sedentarios”.

Las tablas de multiplicar con Bee y Junior

“Baila, juega y aprende: Las Tablas de Multiplicar. Del 2 al 12” es el corazón didáctico de este lanzamiento, presentado por Mayra Music. Se trata de más de 20 minutos de diversión, educación y sano entretenimiento en formato audiovisual, pensado como “la mejor herramienta digital para los padres”.

Disponible en Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Tidal, el material invita a chicos y grandes a estudiar de forma sencilla y entretenida. Además, introduce a la audiencia a Junior y a la abejita Bee, personajes que acompañan a los niños en el aprendizaje de las tablas de multiplicar del 2 al 12.

Además del trabajo en estudio, Junior se dice especialmente emocionado por las presentaciones presenciales. “Estamos muy contentos porque el próximo jueves 30 de abril nos presentaremos en un lugar público de acceso libre para toda la familia, caben muchas personas, siéntanse en confianza, estaremos en Plaza Loreto a las 5 de la tarde”. Ver de cerca la reacción del público es lo que más disfruta: “Eso nos llena de emoción, porque hacer videos me encanta, pero me gusta ver más la respuesta inmediata del os niños, de sus familias, hasta de los abuelitos”.

Describe el espectáculo como “una especie de viaje, hemos elegido un repertorio que engancha tanto a padres como a los niños, con canciones clásicas desde Cepillin, Timbiriche, Shakira, pero covers para los niños, hacemos una fiesta con letras modificadas para que un niño las pueda escuchar y bailar con sus familias” concluyó.