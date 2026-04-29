Luli Pampín anuncia gira por varios países

“Millones de Gracias World Tour”

Sobre el concepto del show, la historia gira en torno a una caja musical mágica.

Por: Asael Grande

Luli Pampín anunció en conferencia de prensa su gira “Millones de Gracias World Tour 2026”, la cual visitará diversos países, incluyendo fechas destacadas en España, México y Chile. Este nuevo espectáculo celebra su éxito global con una puesta en escena llena de color, música y sus personajes más queridos. La gira de 2026 incluye las siguientes fechas: 17 de octubre, Arena Guadalajara; 18 de octubre, Arena CDMX; 25 de octubre, Arena Monterrey.

La gira “Millones de Gracias World Tour” es la más ambiciosa de Luli Pampín hasta la fecha, diseñada como un agradecimiento gigante a sus “Lulipampineros” tras superar hitos históricos en plataformas digitales: “este show habla sobre el origen, sobre esa niña que tenía miedo a cantar, es niña luego se hizo madre, y gracias al honor de esa parte final fue lo que me dio fuerza y ese amor fue lo que hizo que naciera Luli Pampín, así que es un poco lo que veremos en este show, además, es un homenaje hacia la familia, hacia los niños, las niñas que han recorrido este camino a mi lado, y no sólo es un show porque es una celebración, porque también estoy cumpliendo justo diez años de carrera, estamos celebrando un récord, porque tengo mucho orgullo de contarles que soy la primera artista infantil de Europa y de Latinoamérica en cumplir 21 millones de suscriptores, entonces, por eso es una gran celebración este show, y una manera de devolverles a todas las familias que me abran sus puertas y que me elijan, así que, es mi manera de decirles: ‘Millones de Gracias!’”, dijo Luli Pampín, en conferencia de prensa

Sobre el concepto del show, la historia gira en torno a una caja musical mágica. Luli, que antes era una bailarina encerrada en ella, ahora recorre el mundo gracias a la imaginación y el cariño de los niños. La puesta en escena contará con pantallas LED de alta definición, efectos visuales de última generación y una escenografía que cambia según cada canción (desde la selva hasta el espacio): “el show temático es una maravilla, es increíble lo que significa este show en lo que viene a ser en arenas, algo espectacular, en el show presento cómo empezó Luli a trabajar en sus sueños, y es lo que quiero inculcar en este show a los niños porque, cada que pienso en las ideas para hacer este show para los niños, lo que más me gusta es que se queden con un mensaje que les valga a futuro, sé que el mensaje que hay en este show es el poder de creer en uno mismo, en perseguir los sueños, de hacer que crezcan, algo que, aunque no lo crean, les va a servir de mayores, el hecho de tener miedo, de afrontar los miedos, todos esos conceptos es lo que yo quiero que los niñosse lleven a sus casas cuando vayan a ver este show”.

Luli Pampín no está sola en el escenario; la acompañan sus amigos inseparables como la Radio, el Perrito Chocolo (en algunas regiones) y sus bailarines temáticos. El espectáculo incluye sus éxitos virales que acumulan miles de millones de vistas: «Camino por la selva», «El pollito Amarillito», «Chuchuwa», «Aram Sam Sam», «La vaca Lola», «Congelados»: “estamos innovando con los mensajes, las canciones, los vestuarios, este show, como es una gran celebración, más espectacular, tengo muchísimas sorpresas, 15 bailarines, más de 20 cambios de vestuario, efectos especiales, nos va acompañar la muñeca Lulita, hay un montón que le quiero ofrecer a los niños porque es una gran celebración”.