Sin el acuerdo con los gasolineros, el diésel puede llegar a 35 pesos: Sheinbaum

Acción temporal por efectos de la guerra

“Vamos sacando adelante el Plan México para que se mantenga el empleo y que no haya inflación”

Tras el acuerdo alcanzado por el gobierno federal con los representantes de los concesionarios de gasolineras para reducir el costo del diésel a 27 pesos por litro a partir de la próxima semana, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, recalcó que de no haberse logrado este tipo de medidas, el precio de este combustible rondaría los 35 pesos por litro.

“Ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro. Estaría, si no hubiéramos hecho todos estos acuerdos, sobre 35 pesos de litro. ¿De qué habla?, pues de un esfuerzo integral entre todos; todos ponen de su parte y vamos sacando adelante el Plan México y sobre todo a la gente, que se mantenga el empleo, que las familias ganen bien y que no haya inflación”, indicó la mandataria este miércoles.

Durante su conferencia mañanera, aclaró que se trata de una acción temporal, definida ante los efectos de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que ha generado una escalada en los costos del petróleo.

“Mientras siga esta condición, pues todos pusimos de nuestra parte para ayudar a las familias mexicanas y a la economía nacional. Esperemos que no dure mucho esta circunstancia y que regresemos a una situación donde haya una competencia normal”, agregó.

Enfatizó que se trata de un acuerdo voluntario en el que participan los concesionarios. «Logramos un acuerdo realmente muy importante para todo el país. Participa Pemex, participa Secretaría de Energía, participa Hacienda y participa el ramo gasolinero. Logramos que el diésel la próxima semana se vaya a vender a 27 pesos el litro. Hace tres semanas estaba como en 30 (pesos), entró el incentivo de Hacienda y bajó como a 28.50 (pesos) en promedio”, expuso la Presidenta.

Sheinbaum Pardo agregó que en los diálogos con representantes de esta industria expresaron que para bajar los precios requerían una reducción en las comisiones por el uso de tarjetas bancarias en este sector, así como de las comisiones por el pago de vales, lo cual se pactó en días recientes con el sector bancario.

México busca colaboración con Petrobras en biocombustibles

El gobierno federal busca una colaboración con la empresa brasileña Petrobras para aprovechar los desarrollos tecnológicos de esa petrolera en áreas como la producción de biodiésel o de etanol, detalló este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A la vez, se plantea compartir de manera recíproca desarrollos en este sector generados en el país, agregó.

Luego de que la semana pasada recibió en Palacio Nacional a Magda Chambriard, directora de Petrobras -empresa con participación mixta entre el gobierno de Brasil y el sector privado-, explicó que “ellos han desarrollado muchas metodologías de extracción de petróleo y de otras cosas, como por ejemplo producción de biodiésel o de etanol. Entonces acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos, y que ellos puedan aprovechar los desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”, señaló.

Acuerdo histórico para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana

Como parte del Plan México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, que comprende a 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, con el objetivo de potenciar el acero que se produce en el país en beneficio de las y los mexicanos.

“Quizá nunca se había hecho una firma así, es histórico, de un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional. El objetivo, como saben, es el Plan México. El Plan México tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, de nuestro mercado interno. Es esencialmente que lo que compra el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México, eso es en pocas palabras”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el Plan México es un esfuerzo integral con el que se mantiene el empleo y se beneficia a los que menos tienen.

“Al mismo tiempo potencia la producción en México. Entonces, este acuerdo de vínculo entre la industria siderúrgica nacional y el Gobierno en toda su dimensión para adquirir lo que se produce en México, ayuda a todos”, agregó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que el sentido del acuerdo es respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica sus actividades, sus ventas y hacer equipo para que México importe menos y produzca más en el país.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la importancia de este acuerdo radica en que tan solo en 2026, el Gobierno de México necesitará alrededor de 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural para el programa de infraestructura que comprende la realización de carreteras, puentes, escuelas y centros deportivos. Mientras que en todo el sexenio se necesitarán más de un millón de toneladas para la construcción de los trenes de pasajeros.

En caso AHMSA, se debe priorizar a los trabajadores

En medio del concurso mercantil que sigue en curso relacionado con Altos Hornos de México (AHMSA), la petición que ha hecho el gobierno federal al Poder Judicial es que se dé prioridad a los trabajadores, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A la vez, refrendó su interés en que la siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila, se reactive ante la importancia que tiene para la generación de empleos de esa región, tras su cierre hace más de tres años al declararse en quiebra, en medio de acusaciones de corrupción y desfalco.

Entre los temas que abordó en su conferencia de prensa de este día, la mandataria expuso que “AHMSA tiene su historia particular, ahí hay una historia de corrupción que llevó al cierre de la empresa”, y lo cual la llevó a un juicio por concurso mercantil.

Ante ello, agregó: «Qué le hemos dicho nosotros a la jueza que lleva ese caso, que primero van los trabajadores, y que en cualquier decisión que vaya a tomar, los trabajadores tienen que ser liquidados conforme a la ley, y que nos interesa mucho que AHMSA se conserve. Es decir, que los trabajos que hay en Monclova y todo lo que significa esta industria pueda nuevamente prosperar. Eso es lo que hemos dicho al Poder Judicial en la resolución que vayan a tomar de acuerdo al concurso mercantil que establecieron”.