Crece la emoción México por el Mundial 2026, a 42 días de la inauguración

Lanzan plan de bienvenida

Se busca mostrar al mundo una imagen de capacidad organizativa, identidad cultural y servicio de alto nivel

A 42 días del Mundial 2026, en México crece la emoción de autoridades y población en general porque nuestro país será el primero en ser anfitrión por tercera vez (junto con EU y Canadá en esta ocasión) y con sus tres sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en donde se busca mostrar al mundo una imagen de capacidad organizativa, identidad cultural y servicio de alto nivel en el escaparate internacional más importante del futbol soccer.

Nuestro país aceleró su preparación rumbo a la Copa de la FIFA con la instalación de la mesa interinstitucional “Bienvenida a México”, estrategia enfocada en mejorar la experiencia de ingreso de millones de visitantes que llegarán al país durante el torneo internacional.

La iniciativa busca convertir los primeros puntos de contacto -aeropuertos, aduanas, carreteras y cruces fronterizos- en vitrinas de hospitalidad, eficiencia operativa y orgullo nacional.

La recepción de turistas y aficionados será determinante para la imagen internacional del país durante uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta.

Se abre oportunidad turística y económica

Especialistas prevén que este magno evento deportivo impulse turismo, ocupación hotelera, consumo, transporte, comercio y proyección internacional para las ciudades sede mexicanas. Por ello, el gobierno federal busca que la experiencia positiva comience desde el arribo al país y no únicamente dentro de los estadios, el Banorte, el Akron y el BBVA.

México compartirá la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá, en lo que será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. La instalación de esta mesa confirma que la estrategia nacional no se limita a infraestructura deportiva, sino también a logística migratoria, atención al visitante, seguridad y coordinación institucional.

La nueva mesa de trabajo tiene como objetivo coordinar acciones entre dependencias federales y organismos clave para garantizar procesos ágiles de entrada, atención ordenada, seguridad sanitaria, movilidad eficiente y orientación clara para turistas nacionales y extranjeros.

Autoridades consideran que la primera impresión de los asistentes será decisiva para posicionar a México como sede confiable, moderna y competitiva ante la audiencia global que seguirá la justa mundialista.

Dependencias clave entran en fase de coordinación

En los trabajos participan instituciones como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Cultura y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

También se integran organismos reguladores y de atención ciudadana como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

México desborda mayor pasión

En México, Estados Unidos y Canadá no sólo existen abismales diferencias sociales y territoriales, sino también tradiciones que no empatan. El futbol soccer es una de ellas. Mientras los dos países más al norte tiene una energía desganada, en México se ha tomado con mayor pasión.

Asomándose a la cornisa del Mundial, en México han comenzado la explotación de comerciales, conferencias, eventos y presentaciones con exjugadores en diferentes lados, además de que los gobiernos de las tres ciudades se han metido de lleno en alentar a la gente.

Según estadísticas de Leger, encuestadora de Estados Unidos y de la mexicana Brain Research, el 86 por ciento de los habitantes de México comprende que tienen un Mundial en puerta, pero en Estados Unidos sólo lo sabe el 44 por ciento. Habría un avance. En vísperas de 1994, a seis meses de aquel, su primer Mundial, la gente de Estados Unidos en un 80 por ciento, no sabía que tenían la organización del evento.

Es decir, en un ejercicio pasional, México lleva mano. Y esto se debe en gran parte por ser latinos. Según un análisis, el grueso de los aficionados se identifican más con México por el idioma, pero sobre todo por las tradiciones futbolísticas. Por ejemplo, es común que los buenos recuerdos de los argentinos encallen en México donde fueron campeones en 1986, que en Estados Unidos donde Maradona fue expulsado por dopaje.

Un estudio realizado a 1800 personas, según Forbes, en México, Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá y Ecuador, arrojó que el 57 por ciento de los latinos verá todo el Mundial. Esto explica también por qué Estados Unidos es el principal país que más ha adquirido boletos: por las grandes comunidades de inmigrantes que tiene.