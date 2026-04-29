Oster® presenta Titan Professional Blender

Celebra su lanzamiento con una noche de titanes

Oster®, la marca líder en licuadoras en México, presenta Titan Professional Blender, su licuadora más potente hasta el momento, diseñada para transformar la experiencia en la cocina y llevar el alto rendimiento a un nuevo estándar.

En el marco de este lanzamiento, la marca celebrará una experiencia especial: “Una noche de titanes”, un evento que reunirá a invitados especiales para conocer de primera mano la innovación, potencia y versatilidad que definen a este nuevo producto.

En un contexto donde los consumidores buscan electrodomésticos más eficientes, duraderos y multifuncionales, Titan responde a esta evolución con un desempeño profesional pensado para quienes buscan llevar sus preparaciones al siguiente nivel.

Innovación inteligente para cada receta

Equipada con un motor de 3 caballos de fuerza y 2,200 watts de potencia pico, Titan alcanza velocidades de hasta 418 km/h, triturando sin esfuerzo desde hielo hasta ingredientes duros, logrando mezclas homogéneas y texturas de nivel profesional.

Su motor reversible, exclusivo de Oster®, permite que las cuchillas giren en ambas direcciones, procesando completamente los ingredientes y evitando atascos, lo que garantiza resultados consistentes en cada uso.

Además, incorpora funciones diseñadas para simplificar la cocina sin perder precisión:

6 cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento

• 4 programas automáticos iBlend® (smoothies, salsas, sopas y bebidas congeladas)

• 5 velocidades manuales + función pulso

• Capacidad para preparar sopas calientes (hasta 60°C por fricción)

• Vaso de vidrio Boroclass® de 2.2 litros resistente a choques térmicos

• Sistema All-Metal Drive® con acople metálico para mayor durabilidad

Un nuevo referente en la categoría

“Con Titan buscamos llevar la categoría de licuadoras a un nuevo nivel, combinando potencia extrema, tecnología inteligente y la confiabilidad que ha caracterizado a Oster por décadas”, destaca la marca.

Su diseño integra una estética contemporánea con ingeniería robusta, consolidando a Oster como un referente en innovación dentro del segmento premium.

Disponibilidad

Oster® Titan Professional Blender estará disponible en México a partir de marzo de 2026 en Amazon, Mercado Libre, Sears, Liverpool, Palacio de Hierro y Coppel.

Acerca de Oster®

Oster® es una de las marcas más reconocidas en electrodomésticos de cocina en México y América Latina, destacando por su durabilidad, confiabilidad y desempeño superior. Con décadas de innovación, se ha consolidado como líder en la categoría de licuadoras en el país.