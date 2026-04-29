Time Ceramics presenta a “Time Long”, su nueva mascota que fusiona lo mejor de dos culturas

Destaca los valores de innovación, cercanía y compromiso social que distinguen a la compañía

Pachuca, Hidalgo.- Time Ceramics anunció con entusiasmo el lanzamiento oficial de Time Long, su nueva mascota corporativa: un entrañable dragoncito que representa la unión entre la cultura china y mexicana, así como los valores de innovación, cercanía y compromiso social que distinguen a la compañía.

Time Long nace como un personaje lleno de personalidad y simbolismo. Su distintivo penacho evoca raíces culturales y refleja el encuentro entre dos tradiciones milenarias, mientras que su espíritu amigable transmite empatía, alegría y conexión con las personas.

Además de su carácter cercano, Time Long porta un mensaje representando el compromiso permanente de Time Ceramics con el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la responsabilidad social empresarial.

Esta nueva imagen representa una etapa más fresca, dinámica e incluyente para la marca, pensada para conectar con personas de todas las edades, sin perder la esencia de calidad y excelencia que ha consolidado a la empresa.

El lanzamiento oficial se realizó en el emblemático Estadio Hidalgo, durante el encuentro entre Club Pachuca y Pumas UNAM, en una activación especial que reunió a colaboradores, aficionados y familias hidalguenses.

En un ambiente lleno de emoción y pasión deportiva, Time Long hizo su primera aparición pública acompañado por las mascotas oficiales de Club Pachuca: Pachus y Tuzita. Entre aplausos, fotografías con la afición y una gran respuesta del público, el dragoncito conquistó a chicos y grandes.

Más allá del espectáculo, Time Long encarna la visión de Time Ceramics: promover el cuidado del planeta, impulsar la salud y el deporte, y fortalecer la conexión cultural a través de productos reconocidos por su calidad, innovación y valor.

Con este lanzamiento, la empresa no solo presenta una mascota, sino una filosofía orientada a trascender fronteras y generar un impacto positivo en la sociedad.

Time Long llega para quedarse como símbolo de unión, compromiso y una nueva era para Time Ceramics