Fortalece el PJCDMX cultura jurídica y acceso a la justicia con ciclo de conferencias

La capacitación y la difusión de temas jurídicos se alinean al nuevo modelo organizacional del Poder Judicial capitalino que está comprometido con el acercamiento a la ciudadanía

La actualización es una demanda ética, técnica e institucional; porque cada transformación social, tecnológica o cultural plantea nuevas preguntas a la justicia. El significado del XXVI Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial es entender que el Derecho no es una ciencia estática, vive y respira a través del estudio constante, del criterio y del compromiso intelectual de quienes lo interpretan y lo aplican, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), magistrado Rafael Guerra Álvarez, al inaugurar dicho encuentro académico.

En el auditorio Benito Juárez, en donde se mostró la coordinación y unidad encaminada a la transformación institucional del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) que responde a la nueva estructura mandatada por la reforma judicial, que plantea acercar el conocimiento a la ciudadanía y fortalecer las competencias de las personas servidoras públicas, los presidentes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), magistrado Jorge Guerrero Meléndez; y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, se sumaron a la apertura de esta serie de ponencias.

El magistrado Jorge Guerrero Meléndez sostuvo que la capacitación es el motor del crecimiento profesional, por ello celebró el interés, compromiso social y disposición para participar en este espacio de reflexión. Aseguró que las y los integrantes del Órgano están convencidos que estos encuentros guiarán a quienes ejercen la función de impartición de justicia por los valores de imparcialidad, independencia, legalidad, transparencia y excelencia.

El presidente de Disciplina Judicial subrayó que el acceso a la justicia también implica eliminar barreras económicas, culturales, lingüísticas y tecnológicas; por ello, la capacitación continua de quienes integran el PJCDMX es indispensable. “Solo a través del conocimiento actualizado y la reflexión crítica podremos responder a los retos que plantea una sociedad en constante transformación”, planteó.

Previo a la conferencia inaugural denominada “Acceso a la justicia y acceso al derecho. Hacia el empoderamiento de las personas”, dictada por el Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Antonio Caballero Juárez, el Presidente del TSJ expuso que la relevancia del ciclo es que forma criterio, fortalece vocaciones, actualiza y eleva la calidad del trabajo. “Nuestro reconocimiento especial a las y los ponentes nacionales e internacionales que participan generosamente en los distintos módulos”.

En concordancia, el titular del OAJ manifestó que las conferencias contribuirán de manera significativa al fortalecimiento de la función jurisdiccional y a la consolidación de un Poder Judicial de la Ciudad de México comprometido con la ciudadanía.

Jerónimo Alejo se dijo convencido de que el diálogo entre la teoría y la práctica, entre la academia y la función jurisdiccional, enriquece la labor y permite avanzar hacia una justicia más efectiva. “Que este espacio sea fructífero, que nos motive a cuestionar, aprender y mejorar, y que sus conclusiones se traduzcan en acciones concretas en beneficio de la sociedad”.

El director del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paul Martín Barba, agradeció a los tres órganos que integran la casa de justicia capitalina por ser fieles a las tradiciones enriquecedoras de conocimiento, pues el Ciclo de Conferencias es un legado generoso del PJCDMX, un diálogo virtuoso y constructivo que enfrenta de manera entusiasta los retos propios de los tiempos actuales.

La edición 36 de este Ciclo de Conferencias incluirá 9 módulos de 3 conferencias cada uno, y se abordarán las siguientes temáticas: Derecho Constitucional y Derechos Humanos; Oralidad y Derecho; Derecho Civil Mercantil; Derecho Familiar, Derecho Penal, Ejecución de Sanciones Penales; Justicia para Adolescentes; Derecho Laboral; Ética y Responsabilidad Judicial.

Las personas interesadas podrán inscribirse a la modalidad presencial o virtual a través del portal institucional del PJCDMX; además, podrán seguir las transmisiones en vivo en el canal de YouTube.