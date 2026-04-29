Rosa Gloria Chagoyán conquista Toluca

Durante el Gran Premio Mobil Delvac Truck Fest 2026

La legendaria “Lola la Trailera” vivió un día de pura adrenalina, abrazos y nostalgia

“Lola la Trailera” vuelve al asfalto: un domingo de cariño y motores encendidos en Toluca

En el rugido de los motores y el aroma a diésel del Gran Premio Mobil Delvac Truck Fest 2026, una figura hizo que el público de Toluca olvidara por un momento los cronómetros y las tandas de arrancones: Rosa Gloria Chagoyán, la eterna “Lola la Trailera”, llegó al Centro Dinámico Pegaso para encontrarse de frente con una generación que sigue viendo sus películas y otra que la ha convertido en inspiración de vida.

Desde el primer minuto, el ambiente fue tan cálido como el sol sobre la pista: “Ay, qué bueno, qué bonito”, se escuchaba entre sonrisas, mientras la actriz avanza rodeada de personas que la saludan, le agradecen y le expresan su cariño. No fue una aparición fugaz, sino un encuentro cercano, de miradas, abrazos, fotos y autógrafos, en el que la estrella del cine de acción se tomó el tiempo para responder a cada gesto con la sencillez que la ha convertido en una figura entrañable.

Un ícono que inspira nuevos sueños

Entre la multitud, una joven se acercó con la voz entrecortada para decirle algo que resume el impacto de varias décadas de trabajo en la pantalla grande: “Quiero agradecerle porque usted es una mujer muy fuerte y me ayuda a querer seguir mis sueños, pero desde que vi sus películas, usted ha sido una inspiración para mí”. A un lado, alguien aclara el motivo de tanta emoción: “porque quiere ser trailera”, y enseguida otro remata con orgullo: “Para los fans, ella es la señorona Lola la trailera”.

Rosa Gloria escucha, sonríe y corresponde con cariño, consciente de que su personaje trascendió la ficción para abrir camino a mujeres que sueñan con dominar el volante de un tráiler, un espacio tradicionalmente asociado a los hombres. No se trata solo de nostalgia cinematográfica, sino de una figura que sigue teniendo vigencia como símbolo de fuerza, independencia y determinación en el mundo del transporte de carga y en la cultura popular mexicana.

En sus propias palabras, la actriz lo resumió al finalizar la jornada: “¡Gracias, Toluca, por un domingo de pura adrenalina y cariño! ¡Todavía estoy con la sonrisa de oreja a oreja! Muchas gracias a cada una de las personas que nos acompañaron este domingo en el gran evento en Toluca. Fue una jornada increíble, llena de energía, fotos, autógrafos y bonitos recuerdos. Sentir el apoyo y el cariño de mi gente de Toluca es el mejor regalo que Lola la Trailera puede recibir”.

Un domingo de arrancones, energía y gratitud

El Gran Premio Mobil Delvac Truck Fest 2026, celebrado el 26 de abril en el Centro Dinámico Pegaso, reunió a la comunidad camionera en una jornada de arrancones de tráileres, exhibiciones y convivencia, en la que los motores fueron la banda sonora perfecta para recibir a la reina del asfalto. En medio del bullicio, el momento cumbre fue cuando Rosa Gloria tomó el micrófono y, con la naturalidad que la caracteriza, compartió su emoción: “Me siento feliz, súper orgullosa de estar aquí con todos ustedes, aquí en los arrancones más famosos… Me la paso súper bien, increíble”.

Sus palabras se mezclaron con los aplausos y los gritos del público, mientras ella agradecía una y otra vez: “Agradecerle a todos los amigos preciosos, los amo a todos, que Diosito me los cuide, me los bendiga siempre”. Las filas para las fotografías parecían no terminar; se escuchaban indicaciones cariñosas de “aquí, mira, aquí” mientras fans levantaban sus teléfonos para inmortalizar el encuentro con la mujer que marcó una época en el cine mexicano.

Lejos de la alfombra roja y los sets de filmación, la actriz se encontró con su público en su terreno natural: entre camiones, tierra, ruido y emoción auténtica. Al final, el evento dejó más que motores encendidos: dejó recuerdos compartidos, historias de infancia revividas y nuevas generaciones que ahora saben quién es la legendaria Lola que enfrentaba al crimen sobre un tráiler en la gran pantalla.

La trayectoria de una reina del cine de acción

Rosa Gloria Chagoyán, nacida en Ciudad de México el 11 de octubre de 1953, es una actriz y cantante mexicana de ascendencia armenia que se consolidó como una de las grandes figuras del cine de acción nacional. Empezó su carrera artística siendo muy joven, realizando comerciales desde los 13 años, y más tarde se formó en danza clásica en el Conservatorio Nacional y en arte dramático en la Academia Andrés Soler, antes de dar el salto definitivo al cine y al teatro.

Su primera película fue “El diablo en persona” (1973), y su primer estelar llegó con “Los desarraigados” (1976), cinta que abrió una etapa prolífica en la que participó en más de 50 largometrajes. Entre sus trabajos más emblemáticos destacan “El circo de Capulina” (1978), “Pesadilla mortal” (1980), “El canto de los humildes” (1982), “Lola la trailera” (1983), “La guerrera vengadora” (1988), “La rielera”, “Maten al fugitivo” y “Juana la cubana” (1994).

Fue precisamente “Lola la trailera”, película de acción de 1983 dirigida por Raúl Fernández Fernández, la que la llevó a la cima de la popularidad, convirtiéndose en la protagonista de una de las cintas más taquilleras en la historia del cine mexicano. La historia de Lola —hija de un trailero que enfrenta al narcotráfico tras el asesinato de su padre por negarse a transportar drogas— conectó profundamente con el público, al presentar a una mujer fuerte, valiente y al volante de un tráiler en un género dominado por héroes masculinos.

Con el paso de los años, Rosa Gloria se consolidó como “la reina de los traileros y del cine de acción”, un título que no solo reconoce su éxito en taquilla, sino también el cariño del gremio camionero que la ha adoptado como un ícono propio. Incluso en tiempos recientes ha retomado protagonismo en medios y proyectos, demostrando que su figura sigue vigente y que Lola la Trailera continúa siendo una referencia inmediata cuando se habla de cine popular mexicano.

Una conexión que trasciende generaciones

Lo vivido en Toluca confirma que, para muchas personas, Rosa Gloria no es únicamente una estrella de cine, sino parte de su memoria afectiva: aquellas funciones de madrugada, los VHS compartidos en familia, los pósters en talleres mecánicos y paraderos de tráileres. En el Truck Fest Gran Premio Mobil Delvac 2026, esos recuerdos cobraron vida frente a una actriz que se entregó con la misma energía que la hizo famosa en los años 80.