OPEP vs. EAU

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La salida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleos (OPEP) a partir del 1 de mayo no sólo debilita el control de producción y precios de parte de los principales productores de crudo, sino que anticipa amplios márgenes de volatilidad en sus cotizaciones.

En lo inmediato, no se observa una baja en los precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán e incluso el primer efecto fue alcista, con cotizaciones por arriba de los cien dólares por barril.

La decisión de EAU obedece a su diferencia con Arabia Saudí y a las limitaciones que la OPEP les impuso a sus exportaciones en 3.4 millones de barriles de petróleo al día, cuando tiene una capacidad para hasta 4.8 millones de barriles.

El problema ahora para los Emiratos Árabes es que no pueden aumentar sus cuotas de exportación de crudo por el cierre del Estrecho de Ormuz, por lo cual, de mantenerse el conflicto bélico, los precios se mantendrán arriba.

Hoy, el cierre de Ormuz pesa más que la salida de EAU de la OPEP, pero de terminar la guerra habría un efecto bajista en las exportaciones y la OPEP poco podría hacer, pues su debilidad es ya notoria.

En lo global, una baja en los precios petroleros sería benéfica para la economía, lo cual se prevé que pudiera suceder en unos 6 meses si se consigue la paz con Irán, y el precio podría caer a 70 u 80 dólares por barril.

Para México, las consecuencias son ambivalentes, pues gana con precios elevados, pero debe gastar más en la importación de gasolinas que no produce e importa de Estados Unidos.

Lo único claro es una mayor volatilidad a futuro que pudiera ser aprovechada por Estados Unidos al controlar el petróleo venezolano y el de los propios Emiratos Árabes, aliados suyos. Veremos.

Susurros

Esta semana se desató el debate entre si hay más o menos empleo en el país.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer trimestre del año se perdieron 227 mil empleos, pero en la mañanera se sostuvo que en el mismo periodo se generaron 422 mil nuevos puestos de trabajo permanentes.

De acuerdo a la Presidencia, la diferencia de datos obedece a que la ENOE contempló todo tipo de empleo, incluido el informal, mientras que los datos duros aportados por el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, son empleos permanentes con mayores ingresos por el incremento, en términos reales, del poder adquisitivo del salario mínimo.

salvadormartinez@visionmx.com

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