Sentidos Opuestos celebrará tres décadas de éxito

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán en el Auditorio Nacional

El próximo 12 de agosto promete ser el punto culminante de la celebración por sus 34 años exactos de trayectoria.

Por: Asael Grande

Sentidos Opuestos, el dúo icono del pop en español, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, regresará al Coloso de Reforma el próximo 12 de agosto como parte de su aclamado Sin Límites Tour.

La nostalgia y la energía del pop de los años 90 cobrarán vida una vez más en uno de los escenarios más importantes de América Latina. Sentidos Opuestos ha confirmado oficialmente su presentación en el Auditorio Nacional para el próximo miércoles 12 de agosto de 2026, una fecha que promete ser el punto culminante de la celebración por sus 34 años exactos de trayectoria.

“Vamos a celebrar como nuestros fans de toda la vida se merecen con un concierto en este escenario tan importante, el Auditorio Nacional el 12 de agosto, estaremos a mes y medio de cumplir 34 años juntos, y estamos celebrando también los 30 años de ‘¿Dónde están?’ la canción que nos cambió la vida en 1996, todo fue, es, y sigue siendo antes de esa canción, y nos emociona muchísimo regresar a este escenario al que nos subimos por última vez solos hace veinticinco años, en el 2001, regresamos después en el 2013 con Moenia, y después en el 2017 con la gira de ‘Únete a la fiesta’, así que, qué mejor celebración que tener la oportunidad de poder regresar a este escenario”, dijo, Alessandra, en conferencia de prensa.

Tras el rotundo éxito obtenido en sus recientes participaciones en giras colectivas y presentaciones individuales, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán vuelven con un espectáculo que ha sido diseñado no solo como un recorrido musical, sino como una experiencia visual de alta tecnología que hace honor a la evolución del dueto: “Estamos arrancando sin límites, lo mejor está por venir, traemos un espectáculo increíble –adelanta, Chacho Gaytán- como dice Ale, hicimos cuatro Auditorios, después compartimos el escenario con Moenia, somos dos artistas muy inquietos que nos encanta prepararnos, nos encanta seguir, y es por eso que estamos en el mejor momento de nuestras vidas en todos los aspectos, entonces creo que, desde ese lugar, les podemos dar un espectáculo fuera de serie”.

Después de sus presentaciones con el 90’s Pop Tour en diversas ciudades de México y Estados Unidos, Ale y Chacho preparan un concierto que recorrerá lo mejor de su repertorio musical: “me parece interesante la idea de poder contar nuestra historia, recordar muestra historia, e integrar lo que han sido estos casi 35 años de Sentidos Opuestos”, explicó, Ale.

Tras el éxito de su sencillo “Y me llegaste tú”, lanzado bajo el sello de Bobo Producciones, el grupo ha explorado el interés de la agrupación por estrenar más sencillos durante este año para completar lo que podría ser un EP o álbum corto, manteniendo su estilo electro-pop-dance modernizado: “estamos acostumbrados a darle a nuestros fans la máxima calidad, hemos sido muy versátiles, toda esa experiencia nos da la oportunidad dar a cada espectáculo su lugar, respetando al género, tratando de hacer cosas nuevas, pero a nivel calidad Sentidos Opuestos estamos al nivel internacional”, finalizó el maestro, Gaytán.