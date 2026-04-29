Tren Maya presenta nuevas tarifas con 30% de descuento

En el Tianguis Turístico de México 2026

También una plataforma para turoperadores

En la edición 50 del Tianguis Turístico, celebrado en Acapulco, Guerrero, el director de mercadotecnia del Tren Maya, Víctor Lavín, anunció la nueva tarifa México con descuentos significativos, además de una plataforma exclusiva para agencias de viajes y próximas experiencias gastronómicas a bordo del tren restaurante que posicionan al proyecto como la opción de transporte más accesible y segura del sureste mexicano.

El Tren Maya abre un nuevo capítulo en su historia al presentarse con fuerza renovada en el marco del 50 aniversario del Tianguis Turístico de México, el punto de encuentro más importante de la industria turística en América Latina. Con 34 estaciones, 1,554 kilómetros de recorrido y conectividad con seis aeropuertos internacionales, este proyecto icónico consolida su posición como el único medio de transporte en el mundo que permite descubrir un imperio de la civilización antigua como la cultura maya.

El licenciado Víctor Lavín, director de mercadotecnia del Tren Maya, compartió con entusiasmo las innovaciones más recientes durante su participación en el evento celebrado en Acapulco. «Acabamos de lanzar nuestra nueva tarifa México, que está en un 30% de descuento de lo que antes nuestras tarifas estaban», anunció Lavín, destacando que esta tarifa aplica tanto para nacionales como internacionales. Esta reducción posiciona al Tren Maya como la opción más accesible para transportarse en todo el sureste, superando en economía a plataformas digitales, taxis, autobuses e incluso vehículos particulares.

La tarifa local registró una disminución del 20%, mientras que la nueva categoría «Turista México» ofrece descuentos de hasta 30% respecto a los precios previos, unificando las tarifas para nacionales y extranjeros. Por ejemplo, los boletos de Mérida a Cancún Aeropuerto ahora cuestan desde 547 pesos para turistas, mientras que el recorrido de Cancún a Chichén Itzá quedó en 351 pesos.

Tren Maya Partner: la nueva ventana digital

Una de las novedades más significativas presentadas en el Tianguis Turístico es la plataforma Tren Maya Partner, diseñada especialmente para turoperadores y agencias de viajes. «Estamos haciendo este lanzamiento invitando a todos los turoperadores a que traigan su acta constitutiva y podamos firmar un contrato en el cual les damos un acceso directamente a nuestra página web con un usuario y contraseña para que puedan revender los boletos del tren», explicó el director de mercadotecnia. Esta herramienta digital incluye todos los beneficios de servicio al cliente, facilitando la comercialización de boletos y fortaleciendo la red de distribución en todo el país.

Con pasión evidente, Lavín describió las maravillas que conecta el Tren Maya a lo largo de su ruta que inicia en Palenque, Chiapas, y atraviesa Campeche, Mérida, Cancún, Tulum y Chetumal. «En toda nuestra ruta tenemos más de 50 zonas arqueológicas. No podemos dejar por fuera pues la maravilla del mundo que es Chichén Itzá, pero también tenemos Palenque, Edzná, Xibalché, Ekbalam y Tulum», enumeró con orgullo.

El recorrido ofrece una diversidad turística única que combina patrimonio arqueológico, pueblos mágicos, centros coloniales, playas paradisiacas, cenotes místicos, haciendas históricas y la gastronomía característica del mundo maya, desde la cochinita pibil yucateca hasta los mariscos frescos del Caribe mexicano. «Es una verdadera joya turística», subrayó Lavín.

Hoteles Mundo Maya: junto a las zonas arqueológicas

El ecosistema del Tren Maya se complementa con seis hoteles nuevos de la cadena Mundo Maya, estratégicamente ubicados junto a las zonas arqueológicas más importantes. Estos establecimientos se encuentran en Palenque, Edzná, Nuevo Uxmal (a un lado de la zona arqueológica de Uxmal), Chichén Itzá y Tulum, ofreciendo una experiencia única al combinar hospedaje de calidad con proximidad inmediata al patrimonio cultural maya.

El Tren Maya opera con distintos tipos de trenes adaptados a diferentes necesidades. Los trenes regulares con clase Turista y Premier cuentan con capacidades de 221 plazas (cuatro coches) o 440 plazas (siete coches). La joya de la corona es el tren de larga distancia, equipado con asientos de primera clase, coche comedor y camarotes, con capacidad para 240 personas.

Próximamente se lanzará el tren restaurante, una innovación que promete experiencias gastronómicas, culturales y turísticas únicas. «Es todo un tren que es restaurante, con plazas tipo mesa comedor que están enfrentadas y ahí vamos a tener experiencias gastronómicas, culturales, turísticas para vivir experiencias únicas», adelantó Lavín con emoción. Esta modalidad tendrá capacidad para 140 pasajeros.

Tecnología al servicio del viajero

La adquisición de boletos se ha simplificado mediante múltiples canales. La opción más práctica es descargar la aplicación oficial «Tren Maya» disponible para Android e iOS, aunque también se pueden adquirir boletos a través de la página web oficial, call center, máquinas expendedoras en hoteles de Mérida, Yucatán, y mediante convenios con agencias de viajes en todo el país.

«Todo el tiempo estamos evolucionando con tecnología, mejores servicios, mejor atención. Estamos en un proceso constante de mejora continua ininterrumpida para ofrecerle lo mejor a todos los pasajeros, los turistas nacionales e internacionales», afirmó Lavín, destacando el compromiso del proyecto con la excelencia.

Al ser cuestionado sobre la seguridad del servicio, el director de mercadotecnia fue categórico: «No solo es la opción más segura, es la opción más accesible, más rápida y más cómoda. No hay nada mejor para transportarse en el sureste mexicano que el Tren Maya».

Temayín, la mascota que representa al proyecto

Durante la entrevista, Lavín presentó a Temayín, el personaje oficial del Tren Maya. Este jaguar bebé representa la fusión de las palabras «Tren Maya», creando «Tren Mayín» y finalmente «Temayín», un símbolo que conecta la infraestructura moderna con la fauna emblemática de la región.

Preparativos para el Mundial 2026

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, Lavín anticipó que el Tren Maya se prepara con «muchas cosas especiales» para recibir a los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026, evento que pondrá a México en el escaparate internacional.

«El Tren Maya es único en el mundo. No existe otro medio de transporte, ruta o infraestructura que te permita conocer un imperio de la civilización antigua como la cultura maya. No lo tiene ningún otro país, es único, es una verdadera joya turística. Yo estoy sumamente feliz y contento de ser parte del Tren Maya y los invito con mucho gusto a todos», concluyó Lavín con evidente orgullo y emoción.

La participación del Tren Maya en el Tianguis Turístico 2026, celebrado con más de 8 mil asistentes, mil compradores internacionales de 17 países y más de 30 mil citas de negocio programadas, confirma el posicionamiento de este proyecto como un pilar fundamental para el desarrollo turístico del sureste mexicano y una ventana privilegiada para mostrar al mundo el legado de la civilización maya.