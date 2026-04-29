La Autónoma mexiquense, sede del espíritu deportivo universitario nacional

Inaugura UAEMéx los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, en los que participarán mil 369 deportistas provenientes de 65 instituciones de educación superior del país

Toluca, Méx.- En el Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdoba”, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, en los que participarán mil 369 deportistas provenientes de 65 instituciones de educación superior de todo el país.

En esta edición, la Máxima Casa de Estudios mexiquense recibe a deportistas que competirán en las disciplinas de atletismo, bádminton, gimnasia aeróbica, pádel, frontón, fútbol rápido, fútbol asociación, voleibol de playa, porras y animación.

Yaretzi Vargas Callejas, medallista en fútbol; Diego Souza Jiménez, medallista en padel; Alexis Morales Gutiérrez, medallista en bádminton, e Isaac Porcayo Villareal, medallista en 20k, encendieron el pebetero de este recinto y representados por Vanessa Jimena Martínez Martínez, medallista de oro en los 20k femenil de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025 y alumna de la UAEMéx, juraron competir con integridad, respeto y pasión, honrando los principios del juego limpio, la sana competencia y la equidad.

En compañía del representante de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el director general del Instituto del Deporte mexiquense, Miguel Ángel Sánchez González; el coordinador general de Fortalecimiento Académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Alberto Fierro Ramírez, y el director del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Marco Antonio Arriola Valenzuela, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado señaló que el deporte universitario permite recordar que la rivalidad puede vivirse con respeto, que la disciplina forma carácter y que la pasión compartida genera comunidad.

En este sentido, señaló que las y los deportistas marcan una ruta hacia un país de paz, tolerancia y respeto colectivo, por lo que los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026 se convertirán en un espacio de trabajo en equipo, igualdad, disciplina, inclusión y perseverancia.

En este acto, al que también acudieron la secretaria técnica de la Comisión del Deporte de la ANUIES, María Georgina Contreras de la Torre; la directora de Cultura Física de la UAEMéx y jefa de Misión para los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, María Fernanda Villegas Rodríguez, y la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, Berenice Castro Plaza, Miguel Ángel Sánchez González aseveró que para el Gobierno del Estado de México estos actos permiten reconocer que el camino hacia una cultura de paz y desarrollo implica la participación de las instituciones de educación superior y sus juventudes.

Por ello, instó a las y los deportistas a disfrutar de la competencia desde la fraternidad, espíritu universitario, orgullo y compromiso inquebrantable.

En representación del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, Luis Alberto Fierro Ramírez resaltó que la UAEMéx es una institución representante del deporte universitario a nivel nacional, pues asumió esta responsabilidad y abrió sus espacios para todas y todos los estudiantes participantes para el desarrollo de estas actividades.

Por su parte, el secretario de Gobernanza Universitaria de la UAEMéx, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, destacó que el espíritu deportivo universitario no solo promueve la actividad física y la sana competencia, sino que fortalece la identidad colectiva y la responsabilidad social de las instituciones educativas de nivel superior.

Señaló que la Autónoma mexiquense reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte universitario como un pilar en la formación integral de su comunidad estudiantil, ya que fomenta valores como el trabajo en equipo, respeto, responsabilidad у perseverancia dentro y fuera del ámbito académico.