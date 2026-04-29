UAEMéx fortaleció su proyección internacional en la Cumbre de Universidades México–España

Castellón de la Plana, España.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirmó su compromiso con la internacionalización académica al participar en la Cumbre de Universidades México–España, realizada los días 20 y 21 de abril en la Universitat Jaume I, en la Comunidad Española.

Este encuentro binacional, convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), tuvo como objetivo fortalecer la cooperación académica entre ambos países a través del diálogo horizontal y la diplomacia académica internacional.

En representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, asistió el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, quien participó activamente en las mesas de trabajo junto a autoridades universitarias de México y España.

Durante la cumbre se abordaron temas estratégicos clave para el desarrollo de la educación superior, entre los que destacan la movilidad estudiantil como motor de formación integral, la creación de redes de colaboración, el impulso a dobles titulaciones, el desarrollo de clases COIL -Collaborative Online International Learning- y cátedras binacionales, así como la transición digital, la equidad de género y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Asimismo, se discutieron aspectos relacionados con proyectos de investigación compartida, el posicionamiento del idioma español como lenguaje científico internacional, el análisis crítico de los rankings universitarios, los retos presupuestales y administrativos, y el impacto social de las instituciones de educación superior.

En este contexto, la Máxima Casa de Estudios mexiquense destacó por su sólida vinculación con instituciones españolas, consolidada a través de más de 80 convenios de colaboración que han permitido el desarrollo de proyectos académicos, de investigación y movilidad internacional.