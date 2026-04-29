La denuncia de EU contra Rubén Rocha va directo al corazón de la 4T

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Terrance C. Cole, acusaron ayer formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 más de su equipo de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

La acusación la hace la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos a cargo del caso son Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles.

Es, dicen quienes saben de esto, el primer golpe de varios a altos funcionarios mexicanos, en su mayoría surgidos del partido en el poder, de Morena, que además detenta el control de la Presidencia del país, la mayoría del Congreso y la sumisión absoluta del Poder Judicial, especialmente de la Suprema Corte.

Junto con Rocha Moya, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton acusa al senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, ex secretario general de Gobierno.

A Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.

A Dámaso Castro Zaavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa.

A Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

A Jorge Alberto Contreras Núñez, alias A/K/A – “Cholo”, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

A Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública Estatal en Sinaloa, hasta el sábado 21 de diciembre de 2024.

A Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

A José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex director Adjunto de la Policía Estatal de Sinaloa.

A Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

Y a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien además es señalado de participar en el secuestro y asesinato de un colaborador y fuente de la DEA y un familiar de éste.

El mensaje

“Que este sea un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, indicó el fiscal Clayton.

Dijo:

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas… El Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios corruptos debe terminar.

“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el jefe de la DEA, Terrance Cole.

La embajada de EU, a cargo de Ronald Johnson, indicó haber tomado nota del inicio de este proceso en NY contra Rocha Moya y 9 más de su equipo.

“Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida por Estados Unidos y México”, difundió la embajada.

Rocha Moya -uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador desde inicios del 2000 y su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- fue elegido gobernador de Sinaloa por voluntad de AMLO en un proceso muy cuestionado en 2021, en el que se involucró abiertamente el Cártel de Sinaloa a través del secuestro de opositores.

Es gobernador desde el 1 de noviembre de 2021 y opositores y corrientes de la población han pedido insistentemente su renuncia luego de que se le involucró en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada -de quien se presume era su amigo- y en el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Rocha Moya fue decididamente protegido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y por su sucesora, Claudia Sheinbaum, así como por los liderazgos de Morena en el Senado, con Adán Augusto López a la cabeza, y en Diputados, por Ricardo Monreal, y las bancadas del oficialismo Morena, PT y Verde.

La respuesta de Rocha

Enterado del inicio de su proceso en NY, Rocha Moya dijo:

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos (con ello intenta jalar a Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum), y a las y los mexicanos que representamos esa causa.

“(En un intento por convertir su caso en un golpe contra México, afirma:) Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, concluye.

Iniciado este proceso en Nueva York, todos los mexicanos esperamos la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado y la Cámara de Diputados y el conjunto de la 4T, incluidos sus aliados PT y Verde, que antes aplaudieron a rabiar por el proceso y sentencia a Genaro García Luna en ese mismo tribunal y fiscalía.

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