Los cinco estados que quiere ganar Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Son cinco los estados que espera gobernar Morena a partir de los resultados electorales de 2027.

En ninguno de ellos ha podido ganar en su corta existencia como partido político.

Tres de ellos cuentan con gobiernos panistas y están consideradas como entidades conservadoras, donde el PAN se arraigó, otro más es administrado por un aliado de Morena, el Partido Verde y el quinto lo mantienen en su poder MC.

Del total de esos cinco estados, las primeras encuestas muestran lo difícil que será para Morena conseguir la victoria en las urnas, en Aguascalientes y Querétaro, entidades en las que los aspirantes panistas sacan ventajas de más de quince puntos.

En el tercer estado gobernado por el PAN, las cosas se ven más parejas y el partido blanquiazul juega a retener el gobierno estatal, con todo y que el candidato varón de Morena pudiera ser un ex panista, el actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aunque las cosas pudieran varias si la candidatas es la senadora Andrea Chávez, la que viene trabajando el voto popular con mucha antelación. El candidato de Acción Nacional apunta para ser el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

En San Luis Potosí, los del Movimiento de Regeneración Nacional tienen poca oportunidad para ganarle al Partido Verde, el que no irá en alianza, ya que se siente cómodo con su candidata, Ruth González Silva, esposa del actual gobernador.

Nuevo León es una historia distinta, pues el electorado ha dado muestras de ser veleidoso y que le gustan las emociones fuertes como fue experimentar primero con el único gobernador independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” y después con Samuel García Sepúlveda, catalogado como influencer más que político.

Ahora los electores de Nuevo León pueden probar a llevar al triunfo a quien resulte abanderado de Morena, hombre o mujer o regresar a lo tradicional del pasado no tan lejano de un priista o un panista, sin dejar de lado si están conformes con el gobierno de Samuel García votar nuevamente por Movimiento Ciudadano.

Pero así como en esos cinco lugares no ha podido gobernar Morena en su corta etapa como partido político, hay otros que gobiernan actualmente y las cosas pudieran enredarse.

Michoacán, una entidad asolada por la delincuencia y donde una figura emergente, la actual alcaldesa de Uruapan creció de forma rápida entre los electores y pudiera ocasionar un revés al candidato o candidata de Morena.

Campeche es otro estado de riesgo para Morena, pues el candidato de MC, Eliseo Fernández se encuentra posicionado a la par con el delfín de Layda Sansores, Pablo Gutiérrez Lazarus, con el inconveniente de que tiene un juicio en su contra por el uso de documentación falsa.

Zacatecas es una entidad en descomposición para Morena, donde no elegir bien a su candidato o candidata podría traerle consecuencias no previstas, hasta ahora.

En los nueve estados restantes, Morena avanza considerablemente.

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Leticia Ramírez, ex secretaria de Educación Pública, fue designada como titular del Bienestar, reemplazando a Ariadna Montiel, quien el domingo será ungida como dirigente nacional de Morena… Lo bueno es que la violencia y la inseguridad ya no representa tanto riesgo. Pues las cifras del gobierno así lo asientan. Lo malo es que la realidad los desmiente. En Culiacán, cuatro mujeres fueron asesinadas en un mismo evento y en Azcapotzalco, otras cuatro personas fueron asesinadas.

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