Neru Thee Fourth Fugee debuta con show en México

Con «4th Chamber» en el icónico Multiforo Alicia

La rapera presenta su segundo álbum, producido por Killah Priest de Wu-Tang Clan

Por Arturo Arellano

La rapera de Baltimore presenta su segundo álbum, producido por Killah Priest de Wu-Tang Clan, en un evento con Eptos Uno, Nedman Guerrero y más talentos del hip-hop. En exclusiva, habla de empoderamiento espiritual, conexión con la cultura prehispánica y la resistencia del foro Alicia. Este 2 de mayo, un viaje psicodélico en Santa María la Ribera.

Por primera vez en México, la visionaria de Baltimore, Neru Thee Fourth Fugee, presenta su nuevo y segundo álbum 4th Chamber, producido por la leyenda de Wu-Tang Clan, Killah Priest. Tomando inspiración del clásico 36 Chambers de Wu-Tang Clan, Neru reimagina la idea de las “cámaras” como niveles de sabiduría que se desbloquean a lo largo del viaje de la vida. El resultado es una expansión afrofuturista del legado Wu, filtrada a través de la crudeza de Baltimore y una imaginación celestial, con presencia previa en COLORS, On The Radar Radio y Billboard.

Línea Estelar de Artistas Locales e Internacionales

El evento reúne a raperos y productores destacados: Eptos Uno, pionero del battle rap en español, campeón nacional de Red Bull Batalla 2007 y fundador de Spit MX; Nedman Guerrero, MC y productor con raíces en graffiti y colaboraciones como Clan Of The White Lotus; Luna Roots, cuya lírica conecta lo personal con lo comunitario y político. También Hito desde Baltimore con trap y EDM, DJ Tukul Paxil de TodosLos Muertos, DaFat House con su Fatality de 2025, Phunksters en vinilos funk y Septiembre Negrx, quien ha trabajado con Kinetic 9 de Killarmy y la misma Neru.

Neru Thee Fourth Fugee nos contó en entrevista: “Tenemos un show con varios artistas, raperos, esperamos verlos ahí”. Este multiforo representa cultura y resistencia: “Estar en el foro Alicia es muy importante, es fascinante saber la historia de este lugar porque nos podemos alinear con el tipo de cultura y resistencia que representa, es un lugar que se mantiene firme a pesar de todo”.

“El tipo de mensaje es recordarle a la gente que tienen poder, que a veces el medio de expresarse es la música, da una chispa en la mente que nos hace pensar más y atrevernos, tener conocimiento, el conocimiento es poder”, declara la artista. Describe el evento como “un evento psicodélico espiritual, espero conectar con la gente de México”.

Profundiza en afinidades culturales: “He visto esa parte cultural de México, la ayahuasca, por ejemplo, es algo con lo que he conectado. Me encanta lo espiritual, lo prehispánico, la medicina ancestral, los honguitos, me gustaría que algún día pueda ir por toda Latinoamérica conectar espiritualmente porque ese es el tipo de música que hago, para sentir, para que viajen, quiero rescatar las creencias y sabiduría indígena, espero que se me de esa oportunidad”.

Crítica al Control y Planes en México

“Espiritualmente siento que todo lo que pasa en el mundo son tácticas de control y de miedo, para que la gente no se le vante ni sienta, cuando la gente se mueve, despierta, sienten, cuando no sienten se dejan oprimir y que los poderosos los pisen”, afirma con contundencia [query]. Sobre su paso por México: “De momento no estoy muy segura de lo que nos llevaremos de México, pero espero conectar espiritualmente, iremos a Teotihuacán, al Museo de Antropología y llevar inspiración de las costumbres prehispánicas”.

El show se realiza este 2 de mayo en el Multiforo Alicia, espacio fundado en 1995 por Ignacio Pineda como bastión de la contracultura en CDMX, reabierto en 2024 en Santa María la Ribera tras años de resistencia. Acceso a las 4:30 pm e inicio a las 5:00 pm, con boletos en taquilla y XOC-TICKETS.COM.

– Neru Thee Fourth Fugee llega por primera vez a México para mostrar «4th Chamber», inspirado en «36 Chambers» de Wu-Tang.

– Evento con invitados como Eptos Uno, pionero del battle rap, y Luna Roots, voz política mexicana.

– «El conocimiento es poder», afirma la artista sobre su mensaje de despertar espiritual.