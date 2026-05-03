El gobierno de Tultitlán abandona a la población, afirma Cristina Ruiz

Denuncian irregularidades

Tultitlán, Méx.- Este municipio se ha convertido en una muestra clara de los vicios que Morena ha llevado a los gobiernos municipales que son la concentración de poder, uso faccioso de las instituciones y abandono de las necesidades más urgentes de la población.

Expresó lo anterior, la presidenta del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, al tiempo de destacar que «en Tultitlán no hay cambio de rumbo, sino continuidad de los mismos grupos políticos y familiares que hoy mantienen frenada a la administración».

“Hoy denunciamos el bache en el que la actual presidenta municipal, Ana María Castro Fernández, tiene a Tultitlán, junto con la herencia del gobierno anterior encabezado por su cuñada Elena García Martínez, hoy diputada local. Lo que ocurre aquí merece atención estatal y nacional”, afirmó.

Ruiz Sandoval informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México mantiene abierta la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, relacionada con presuntas irregularidades en una operación inmobiliaria en San Francisco Chilpan.

Detalló que, de acuerdo con información pública, se transfirieron 38.5 millones de pesos por la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales sin certeza jurídica y posteriormente se sumaron otros 5 millones de pesos, para un total de 43.5 millones de pesos comprometidos.

Asimismo, señaló contratos por más de 72.7 millones de pesos otorgados a una sola empresa, además de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 2.8 millones de pesos debido a malos manejos y falta de documentación.