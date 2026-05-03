Llama David Parra a la recuperación de Naucalpan con foros ciudadanos

Llamado a motivar las consultas

Naucalpan, Méx.- David Parra Sánchez, presidente de la Asociación Civil “Proyecto Social Naucalpan”, anunció la realización de distintos Foros de Consulta Ciudadana para la recuperación integral de este municipio en el presente y futuro inmediato.

«Es de suma importancia el poder compartir, con la visión de la gente, el Naucalpan que queremos para los próximos años. Hay qué regresar la Joya de la Corona al municipio que destacó a nivel de América Latina, dijo.

El luchador social recordó que la zona industrial del municipio en sus alrededor de 500 hectáreas, prácticamente están subutilizadas y no contribuyen a nada, pero pueden ser un gran polo de desarrollo.

Acompañado del ex alcalde Enrique Jacob, de especialistas urbanos y académicos, entre ellos Alejandro Nieto, Mariana Campos y Jannet de Luna, entre otros, llamó a motivar la consulta ciudadana y abrirse a la inversión privada a efecto de capitalizar los grandes proyectos.

Finalmente, Parra Sánchez insistió en que todos los proyectos de planeación se tome en cuenta a las y los naucalpenses, pues juntos se logrará el desarrollo económico y familiar de ese municipio.