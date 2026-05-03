Entrega el alcalde de Tlalnepantla obras en el oriente del municipio

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la entrega de obras de infraestructura y recuperación de espacios públicos en la comunidad de Lázaro Cárdenas, en donde se reafirmó que la transformación de Tlalnepantla se construye desde las calles con hogares llenos de esperanza y progreso. Acompañado por vecinos, el alcalde destacó que estas acciones buscan cerrar las brechas de desigualdad y fortalecer la seguridad ciudadana.