Niñas anhelan ser toda una “Barbie” desde los 12 años

Cirugías sin control sanitario

Este tipo de tratamientos se pueda contraer alguna enfermedad infecciosa incurable, tales como VIH, hepatitis, papiloma o algún otro virus letal

Por José Luis Montañez

Muchas intervenciones quirúrgicas estéticas en menores de edad, de ambos sexos, se están practicando ilegalmente en quirófanos improvisados por pasantes médicos, médicos charlatanes o cirujanos certificados, que cobran hasta el triple o más del precio regular por una cirugía plástica estética normal practicada en un hospital de primer nivel en México.

Existe el riesgo, por la forma fuera del control sanitario y de la ley en que se realizan dichos procedimientos, de que al practicar este tipo de tratamientos se pueda contraer alguna enfermedad infecciosa incurable, tales como VIH, hepatitis, papiloma o algún otro virus letal, por la insalubridad de los espacios donde se llevan a cabo las » cirugías » estéticas o plásticas.

Por ejemplo: si un improvisado cirujano plástico practica una liposucción sin la capacitación adecuada, puede perforar algún órgano delicado, pulmón, hígado o riñón, y causar eventualmente la muerte del paciente.

En Chetumal, Quintana Roo, Ecatepec, Estado de México, y Guadalajara, Jalisco, se tiene información de que cada vez más adolescentes, con la complicidad de sus padres, están buscando afanosamente un “cirujano plástico” para que vuelva realidad el sueño de sus hijas de celebrar sus 15 años, con un cuerpo escultural, similar al de una muñeca Barbie.

También los jóvenes varones quieren verse como Cristiano Ronaldo y para ello exigen a sus padres que los lleven al “cirujano plástico”, con el fin de que les molde o agrande los pectorales o les haga el abdomen de lavadero.

Operaciones que por estar prohibidas alcanzan costos de más de cien mil pesos y si son practicadas por un reconocido cirujano, entonces su costo se puede elevar hasta el medio millón de pesos.

Esto está provocando que el tema ya haya llegado a algunos Congresos estatales con el fin de modificar las leyes y se castigue con tres años o más de prisión a quien practique cirugías plásticas estéticas de manera ilegal.

Esto es, si no son avaladas por estudios médicos para corregir alguna malformación física, como puede ser el caso del labio leporino.

Pongamos el caso de una jovencita que para verse como toda una diva pide a sus padres que le agranden las tetas y el trasero para celebrar sus quince años de vida y estrenar “carrocería” de lujo ante la sociedad en una grandiosa fiesta.

Ya se puede usted imaginar como llegará esta mujercita a los 30 años de edad, eso sí en uno de esos quirófanos improvisados, no contrae una enfermedad mortal..!

Entre la decisión y el riesgo

En un contexto en el que el mercado de la cirugía estética en México sigue en expansión y los estándares de belleza se imponen desde las redes sociales, especialistas de la UNAM llaman a reforzar la regulación y la educación en torno a estos procedimientos, especialmente para proteger a las y los menores de edad.

La cirugía estética en infancias y adolescentes debe considerarse un problema de salud pública, afirmó Daniel Castillo Aguilar, egresado de la Facultad de Medicina (FM) y miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales.

Explicó que uno de los retos más complicados, como cirujanos plásticos, es crear conciencia en niñas, niños y adolescentes, así como en la población en general, sobre los riesgos que implica realizar estos procedimientos a grupos de edades más jóvenes, ya que no todos pueden ser candidatos para someterse a una intervención estética.

En México no hay una regulación que prohíba realizar procedimientos estéticos a menores de edad; sin embargo, es obligatorio contar con la autorización del tutor o adulto responsable, ya que el consentimiento del menor carece de validez legal, indicó Alejandra Hay Gómez, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, quien cursó la especialidad en cirugía de parálisis facial y nervio periférico en el Hospital General Dr. Manuel Gea González avalado por la UNAM.

Ambos especialistas coincidieron en que las y los cirujanos tienen los conocimientos para saber cuándo no se puede operar a los pacientes; por ello, es importante concientizar a la población para que sepan en qué casos no es recomendable realizar una cirugía estética y que, antes de decidir hacerse alguna, cuenten con información completa y confiable sobre el proceso.

Cifras

En México, el total de procedimientos estéticos, ya sea quirúrgicos o no quirúrgicos (tratamientos para mejorar la estética pero sin cirugía), realizados en 2024 fue de un millón 294 mil 946, de acuerdo con la última Encuesta Internacional sobre Procedimientos Estéticos/Cosméticos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (https://www.isaps.org/media/razfvmsk/isaps-global-survey-2024.pdf); del total, 734 mil 82 fueron quirúrgicos y 560 mil 865 no quirúrgicos.

Dicha cifra coloca a México como el sexto lugar del top 10 de los países con más procedimientos realizados en 2024.

Los cinco procedimientos quirúrgicos más efectuados en el país fueron la liposucción (98 mil 754), aumento de senos (67 mil 893), cirugía de párpados (65 mil 305), aumento de glúteos (62 mil 717) y abdominoplastia (52 mil 762). Entre los más llevados a cabo que no requirieron cirugía se contaron toxina botulínica (250 mil 468), ácido hialurónico (137 mil 777), reafirmación de piel sin cirugía (34 mil 643), depilación (30 mil 462) y reducción de grasa (28 mil 870).

Tan sólo en 2024, el mercado de la cirugía estética en México alcanzó un valor de mil 333.5 millones de dólares y se prevé que llegue a 2 mil 973.65 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual de 9.32 %, según el informe Mexico Cosmetic Surgery Market Report del IMARC Group.