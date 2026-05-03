El gobierno del Edome se prepara para reducir afectaciones por lluvias

Monitoreo e identificación de zonas de riesgo

El Gobierno mexiquense prioriza el bienestar de las familias mediante el monitoreo permanente y alertamiento temprano de riesgos

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil, se suma a las estrategias nacionales de prevención, monitoreo y alertamiento temprano que impulsa la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, ante la próxima temporada de lluvias y ciclones.

Tras asistir a la Reunión Nacional “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026”, en Boca del Río, Veracruz, Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil, informó que el Gobierno del Estado de México ya impulsa acciones preventivas.

Precisó que estas se enfocan en la identificación de zonas de riesgo, el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de reducir afectaciones por lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

De acuerdo con el pronóstico presentado durante el encuentro nacional, se prevé una temporada con actividad relevante en el Pacífico, lo que refuerza la necesidad de mantener vigilancia permanente y medidas preventivas en el territorio nacional.

El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Ávarez refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente entre los tres órdenes de Gobierno para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de la población mexiquense.