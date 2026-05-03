Morir en CDMX cuesta entre 15 mil y casi los 40 mil pesos

Cada año, el gasto funerario aumenta al menos 5%

Sólo cuatro de cada 100 mexicanos cuenta con un plan a futuro, lo que ocasiona riesgos en la economía familiar

En la Ciudad de México, morir puede costar entre 15 mil y casi 40 mil pesos, y cada año ese gasto aumenta al menos 5%, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Para muchas familias, esto significa enfrentar un gasto inmediato en uno de los momentos más complicados.

“Solo la velación puede ir de los 15 mil a los 22 mil pesos, y el ataúd más sencillo ronda los 4 mil pesos. Sumando trámites y servicios básicos, el gasto mínimo puede alcanzar los 18 mil pesos, sin facilidades de pago” detalla Manuel Ramírez, director de Santa Gloria Velatorios.

Ante este escenario, cada vez más familias buscan alternativas para evitar desembolsos inesperados. En México, el ahorro colectivo —como las tandas— es una práctica común que permite reunir dinero para gastos importantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del INEGI.

Este mismo modelo puede aplicarse a la previsión funeraria: realizar aportaciones periódicas permite distribuir el gasto en el tiempo y evitar pagarlo de golpe. Además, al contratar con anticipación, el precio se congela y puede reducirse hasta en 25% frente a un servicio contratado al momento de la pérdida.

Otra opción es destinar ingresos extraordinarios —como bonos o aguinaldos— para adelantar pagos y disminuir el tiempo de financiamiento sin afectar el gasto cotidiano. Aun así, muchas personas evitan hablar de su despedida, ya sea por superstición o porque prefieren no enfrentar el tema. Sin embargo, ignorarlo no elimina el problema: solo traslada la carga a la familia.

“El endeudamiento por un funeral puede desajustar la economía de una familia y tardar años en recuperarse”, señala Manuel Ramírez. “Por eso, prepararse con anticipación puede evitar que el dolor de la pérdida se complique con preocupaciones económicas.”

Tomar decisiones en vida permite dejar claras las instrucciones sobre cómo queremos que sea la despedida. También ayuda a que la familia no tenga que improvisar ni endeudarse en un momento que ya de por si es triste y muy difícil.

Cada vez más familias están organizando este tipo de gastos con tiempo. Dejar preparado todo con paguitos pequeños es más que prevenir un problema económico, se trata de dar tranquilidad a quienes se quedan.

Mexicanos sin plan funerario

Sólo cuatro de cada 100 mexicanos cuenta con un plan funerario, lo que ocasiona en algunos casos riesgos en el patrimonio familiar a la muerte de un ser querido, pues los gastos pueden llegar hasta los 40 mil pesos, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El licenciado Manuel Ramírez, director general de la Funeraria J. García López, explicó en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, que se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, los beneficios de contratar un plan funerario, así como los costos y las facilidades de pago.

«A 96 de cada 100 mexicanos el fallecimiento de un ser querido lo sorprende con los dedos en la puerta y de ahí se derivan muchas situaciones de riesgo como caer en manos de las seudofunerarias que lucran con el dolor».

Agregó que el adquirir un plan funerario de manera anticipada permite diseñar un paquete a la medida de sus necesidades.

«Cuando nosotros operamos un servicio funerario lo único que les pedimos a las familias es que nos firmen una carta poder en la cual nos facultan para hacer los trámites ante el Gobierno y así permitirles rendir homenaje a sus seres queridos sin estar preocupados por estos trámites».

El director general de la Funeraria J. García López detalló que sus planes funerarios van desde los 28 mil pesos en adelante e incluyen desde el servicio de call center hasta los trámites gubernamentales y el traslado del cuerpo a un panteón.

«Los planes de previsión son servicios integrales y pueden complementarse con otros, como musicalización y esquelas en periódicos», mencionó.

Cada año el valor de los servicios funerarios aumenta por lo menos en un 5 por ciento en relación directa a los ajustes inflacionarios, por lo que expertos recomiendan contratar Planes Funerarios a Futuro como un esquema de inversión a mediano plazo.

De acuerdo con la Dirección General de Estudios sobre Consumo de Profeco, el precio de un servicio básico de inhumación para un adulto va de los 3 mil 507 pesos, el más barato, a los 44 mil pesos el más caro; mientras que el servicio de cremación básico oscila entre los 6 mil 380 pesos a los 44 mil pesos, como se muestra en las siguientes tablas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también cuentan con servicios funerarios que suelen ser más baratos que los privados. En el caso del IMSS, el servicio básico de inhumación es de 9 mil 399 pesos y el de cremación es de 10 mil 39 pesos

Para poder acceder al servicio velatorio del IMSS, que es una prestación social que se otorga a todo público, debes acudir a una de sus instalaciones y llevar los siguientes documentos:

Certificado de defunción.

Identificación oficial.

Elegir el paquete con los servicios y los artículos funerarios que consideres convenientes.

Cubrir el costo de los servicios y artículos contratados dos horas antes de la salida del cortejo.