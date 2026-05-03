Frenan erosión y preparan suelos para reforestación Ocuilan

Con zanjas y acomodo vegetal,

Ocuilan, Estado de México.– Con el objetivo de recuperar la estructura y composición de áreas forestales afectadas por incendios, erosión y tala ilegal, el Gobierno del Estado de México, liderado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), realizó una Jornada de Preparación del Terreno para la Campaña 2026 de Restauración Hidrológico-Forestal, en el paraje Llano de la Piedra, del municipio de Ocuilan.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con propietarios, autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal, quienes llevaron a cabo labores de acomodo de material vegetal para retener la erosión, prevenir incendios, así como apertura de cepas para preparar el terreno donde posteriormente se establecerán nuevos árboles.

Esta acción, en la que participaron al menos 300 personas, entre ejidatarios y servidores públicos, es parte de la estrategia estatal para la restauración de ecosistemas forestales prioritarios, especialmente en zonas vulnerables a la degradación del suelo, pérdida de cobertura vegetal y propagación de fuegos provocados.

En este arranque de actividades, Alejandro Sánchez Vélez, Director General de Probosque, señaló que fueron intervenidos suelos de origen volcánico que debido al grado de pendiente y por la falta de cobertura forestal son más propensas a la erosión; estos trabajos no solo contribuirán a preservar los bosques de agua de la región, también a incrementar la supervivencia de los árboles reforestados durante la temporada de lluvias, evitar inundaciones y deslizamientos de tierra y con ello, accidentes y riesgos a la población.

Los trabajos consistieron en retranques con acomodo de ramas y troncos muertos, chaponeo, troceo de troncos y construcción de zanjas de ladera que mejoran la infiltración de agua y fortalecen la recuperación del suelo. Además, se recolectaron residuos sólidos que pueden generar contaminación en arroyos y cuerpos de agua, para contribuir así a la conservación integral del entorno natural.