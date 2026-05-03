Kristel Fabre apuesta por el pop oscuro y el amor sin miedo

Con “París” y “Mermelada”

Una propuesta fresca que combina sonidos oscuros con mensajes positivos

Por Arturo Arellano

Cantautora y actriz nacida en la Ciudad de México, Kristel Fabre ha construido su camino artístico entre escenarios teatrales y estudios de grabación. Hija de madre mexicana y padre francés, desde temprana edad tuvo claro que quería seguir los pasos de su madre, la cantante y actriz Patsy.

Su formación comenzó formalmente a los 14 años en el CEA, complementándose con estudios en Casa Azul, Berklee College of Music y un diplomado en Musicians Institute en Los Ángeles. A su regreso a México, inició su primer proyecto discográfico junto a Mónica Vélez y Mario Contreras, el cual no vio la luz debido a una oportunidad escénica que marcaría su carrera: integrarse al musical Rock of Ages.

Posteriormente, participó en Los 40 El Musical, donde interpretó a “Laura”, su primer papel protagónico. Paralelamente, desarrollaba su música original. “Escribí ‘Me mando sola’ con Melissa Galindo y Kurt Smith… los grabé en Sonic Ranch bajo la producción de Stefano Vieni”, recuerda. Sin embargo, la pandemia la llevó a posponer su lanzamiento.

Un sonido propio: pop oscuro con mensaje positivo

Hoy, Kristel retoma ese camino con un proyecto más sólido. “He logrado una sinergia musical padrísima en este nuevo disco, terminé el año pasado y ahora estoy acabando la parte dos”, explica en entrevista.

Su propuesta se define como “un pop oscuro anglo, pero con mensaje positivo, de empoderamiento femenino”. En ese proceso creativo, la artista ha explorado distintos géneros: “He sacado canciones más baladas, más pop, urbanas, rancheras, vas en torno a lo que te gusta y te forma como artista”.

Su intención ha sido clara: “Quise hacer una mezcla de lo que he escuchado siempre, muy pop, muy Britney, pero con un sonido más distinto, como misterioso… un balance entre lo dark y letras positivas”.

“París”: vivir el presente

Su más reciente sencillo, “París”, refleja esta esencia. “Habla de estar presente en la vida, disfrutar cada momento, quiero alentar y motivar que la gente tenga gratitud”, señala.

La respuesta del público ha sido inmediata: “He recibido comentarios bonitos, que no se la pueden quitar de la cabeza, me dicen que es una propuesta muy padre, eso es bien padre escucharlo, porque es el resultado”.

“Mermelada”: amor sin miedo y con velocidad

El siguiente lanzamiento, “Mermelada”, llegará el 8 de mayo a plataformas digitales. Se trata de un tema que explora el inicio del amor desde una perspectiva libre y emocional “Habla de un amor que apenas empieza, te dejas ir sin miedo, es ponerle velocidad a ese amor y dejarte llevar”, explica. Añade que será “un tema veraniego, con palabras con simbología, metáfora, sonidos muy frescos”.

El sencillo forma parte de una estrategia de lanzamientos continuos: “Seguiré sacando sencillos cada mes y medio… para que la gente me conozca cada pedacito de mí y después vendrá el álbum completo”.

Fabre también reflexiona sobre el significado del empoderamiento femenino dentro de su música. “A mí a veces me causa ruido el término, la gente lo liga con una batalla entre géneros o con que la mujer no se enamora, y no es así. El poder de la feminidad está en poder dar y recibir amor, tener claros tus valores. Quiero quitar esa idea de que el amor es debilidad; el amor sí es bonito”.

Perseverancia en la industria musical

A pesar del entusiasmo, Kristel reconoce los retos del camino artístico. “En esto hay que mostrar mucho amor, disciplina y fortaleza emocional. Es muy duro, porque se reciben muchísimos ‘no’”.

Sin embargo, mantiene la convicción: “Ves artistas emergentes y llevan literalmente 20 años, no sabes cuándo vas a pegar, esto es de perseverancia”.

Por ahora, su enfoque está en consolidar su propuesta: “Presentaciones aún no tengo, porque estoy en el proceso de lanzar la música, quiero que la gente conozca mi sonido y, en su momento, Dios quiera, pueda hacer shows en vivo”.