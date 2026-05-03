Se rompe la lógica en México: llega The Great Magic Show al Nacional de Magia

Ilusión, mentalismo y comedia

Campeones mundiales en una experiencia escénica del 5 al 7 de mayo

Por Arturo Arellano

Hay momentos donde la lógica simplemente se detiene. Este mayo, esos momentos tomarán forma en The Great Magic Show, la producción internacional que encabeza el Nacional de Magia México 2026 y que promete desafiar incluso a los más escépticos.

El evento no se limita a una sucesión de trucos, sino que propone una experiencia escénica integral donde el ilusionismo, el mentalismo, la comedia mágica y la interacción con el público se entrelazan para construir una narrativa sorprendente.

André Urbán, organizador y director de operaciones del congreso, lo define con entusiasmo: “Es un movimiento magno, vienen magos internacionales, es una producción increíblemente padre, que se hizo con mucho cariño, es el resultado de un congreso que reúne a lo mejor de la magia”.

Un show distinto cada noche

La diversidad es uno de los pilares del espectáculo. “Vienen de muchos países y la gente se va a encontrar con un show diferente cada día”, asegura Urbán, destacando la variedad de estilos que se presentarán.

Entre las figuras principales se encuentran Sergio Starman, campeón mundial de micromagia; Bruno Tarnecci, campeón latinoamericano de Perú; y la maga Jade, proveniente de Estados Unidos. “Todos vienen con diferentes estilos, es un show familiar así que toda la audiencia puede ir”, añade.

El equilibrio escénico también es clave: “Este show es equilibrado, en ilusionismo, prestidigitación, magia de cerca, magia de lejos, cada acto se podrá disfrutar”.

Para Urbán, el desafío actual de la magia es claro: reinventarse frente a una audiencia más escéptica “Cada mago que se presenta está a la vanguardia, la magia no es la misma de hace dos años a hoy en día. Las nuevas generaciones son más complicadas de sorprender, ya sacan conclusiones, se pierde la ilusión por las pantallas que tenemos en las manos”, explica.

Ante este panorama, la apuesta del espectáculo es ambiciosa: “Entonces el reto es innovar, capturar la atención de todos, que sea un show familiar, pero en otro nivel de magia, ahí es donde encontramos la magia detrás de la magia”.

Momentos imperdibles

El espectáculo recorrerá distintas épocas y estilos, pero hay actos que destacan desde ahora. “Hay muchos actos asombrosos, pero la levitación del mago Bruno Tarnecci es maravillosa”, adelanta Urbán.

Además, el cartel incluye a figuras internacionales como Smayfer, Vishakh, Jeimin y Uno y Medio, junto a talentos latinoamericanos y mexicanos como Juan Carlos Rodarte, Mario León, Edmundo Miller y Neo, entre otros.

El Nacional de Magia no solo ofrece espectáculos, también impulsa la formación de nuevas generaciones. Urbán destaca una oportunidad especial “Si hay gente interesada en aprender magia, vamos a tener una clase especial para los nuevos talentos. Van a poder aclarar sus dudas con los magos internacionales, pueden pedir tips, eso será el 6 de mayo”.

La master class tendrá costo, pero incluye acceso a la gala del mismo día. Además, el evento contará con un magic showroom: “Se van a vender gimmicks, recursos para los magos para que puedan seguir aprendiendo”.

Detrás del telón

Aunque Urbán también es mago, en esta edición su papel será otro: “Estoy aquí para reunir a la gente y hago magia, pero no voy a trabajar ese día. Realmente estoy enfocado en la producción”.

Fecha y sede El Nacional de Magia México 2026 se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de mayo en el Teatro Silver del Centro de Convenciones Gran Recinto, en Tlalnepantla, Estado de México. La recepción inicia a las 19:00 horas y el espectáculo a las 19:30. Boletos disponibles en: showdemagia.com.mx