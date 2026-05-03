La FGR espera pruebas e investigará; sin pruebas, es un caso político: CSP

Caso gobernador de Sinaloa

“Si no hay nada, no hay nada que temer”, le dijo a Rocha: reiteró que su gobierno actuará conforme a la ley y sin encubrir a nadie

Tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y 9 más por supuestos delitos de narcotráfico y armas,, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de delito, deberá proceder, y que si no, el objetivo del Departamento de Justicia es políticos.

“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación, encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», leyó.

“No hay motivo de preocupación”

La Presidenta aseguró que, ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no hay motivo de preocupación si no existen pruebas que sustenten los señalamientos.

La mandataria informó que sostuvo comunicación con el gobernador, a quien le expresó que debe mantenerse tranquilo frente a los señalamientos. “Si no hay nada, no hay nada que temer”, le dijo, al tiempo que reiteró que su gobierno actuará conforme a la ley y sin encubrir a nadie.

Sheinbaum Pardo subrayó que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencias sólidas, y dejó en claro que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de revisar el caso y determinar si existen elementos para proceder.

Indicó que el proceso seguirá su curso institucional, en el que la fiscalía deberá allegarse de pruebas y, en su caso, definir si se abre una investigación, mientras que las decisiones sobre cooperación con Estados Unidos se tomarán con base en la legislación mexicana.

inicio de la entrega del apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina”

En el Día de la Niña y el Niño, la Sheinbaum Pardo, anunció que inició la entrega de las tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”en beneficio de estudiantes de escuelas primarias públicas, que consta de 2 mil 500 pesos que serán depositados en agosto, para que puedan las familias tener todo lo necesario para entrar a la escuela.

“Nosotros queremos que las niñas y los niños sean felices. Y para ello el gobierno tiene que garantizarle los derechos, porque las niñas y los niños tienen derechos especiales. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derechos, pero particularmente las niñas y los niños tienen derechos. El cumplimiento de esos derechos garantiza su felicidad. Entonces, nosotros queremos que todas y todos sean felices.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo explicó que el Gobierno de México implementa programas, fortalece la infraestructura y realiza acciones en beneficio de 20.2 millones de niñas y niños inscritos en 203 mil 600 escuelas públicas, como:

Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, sobre corrupción y extorsión en México. Y expresó que no ha tenido comunicación con él desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

“Podemos decir que son declaraciones desafortunadas. ¿Por qué un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México, de Cuba en México, de Argentina en México…? Un embajador no puede ser, no puede tener una actitud injerencista”, dijo la mandataria.

Durante la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo mencionó que México siempre ha sido respetuoso con Estados Unidos y eso es lo que busca: una relación de respeto mutuo entre embajadores y las naciones del mundo.

“Siempre el papel de los embajadores, tiene que ser una relación de respeto mutuo. Entonces, tampoco nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones, ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con sus embajadores, pero a la presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México”, dijo.