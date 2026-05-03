Marinabús, el barco que late con Acapulco: seguridad y mar en calma

Presumen un nuevo corazón azul

Mueven a miles entre el Zócalo y Puerto Marqués, y ayudan a recomponer el ánimo de una ciudad

Acapulco presume un nuevo corazón azul: el Marinabús, un sistema de transporte marítimo público que no solo mueve personas entre el Zócalo y Puerto Marqués, sino que ayuda a recomponer el ánimo de una ciudad que se sabe fuerte, solidaria y de pie.

Entre manos acapulqueñas, mar en calma y material reciclado, el capitán Alan Moreno y el teniente de Corbeta Gabriel Toribio cuentan cómo esta embarcación, operada por la Secretaría de Marina a través de Turística Integral Islas Marías, se ha convertido en sinónimo de seguridad, movilidad digna y orgullo.

“Bienvenidos a bordo del Marinabús. Yo soy el capitán Alan Moreno”, se presenta con una sonrisa mientras, detrás de él, la bahía de Acapulco se abre en tonos azules y verdes que parecen pintados para la ocasión. El capitán recuerda que el proyecto se inauguró el 11 de noviembre de 2025 y que ya suma alrededor de seis meses de operación ininterrumpida, conectando el Zócalo de Acapulco con la bahía de Puerto Marqués.

Marinabús nació como una alternativa de movilidad frente al tráfico terrestre y la dependencia del automóvil particular o el taxi: hoy, la ciudad cuenta con una ruta marítima pública que recorre la bahía de forma rápida, segura y sustentable, tal como fue planteado en la inauguración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En temporada baja, el servicio opera de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, descansando los lunes; en temporada alta se agrega un viaje vespertino, que sale a las 17:30 horas del Zócalo y a las 19:00 de Puerto Marqués, ideal para ver el atardecer y un Acapulco iluminado de noche, convertido en un collar de luces alrededor de la bahía.

Un barco hecho con manos

acapulqueñas y plástico reciclado

Si algo emociona al teniente de Corbeta Gabriel Toribio es poder decir, con orgullo, que el Marinabús está construido con material reciclado de las playas de México. “Todo lo de los plásticos, los PETs de las playas de México fueron recolectados; una empresa los trató y los montó”, explica, de pie sobre la cubierta, subrayando que este barco se levantó desde la quilla en el astillero número cinco de Marina, en playa Icacos.

“La embarcación fue construida desde cero en los astilleros de la Secretaría de Marina, en Acapulco, por manos acapulqueñas que dieron forma, pieza por pieza, al casco, los mamparos y las cuadernas. Ese origen local no es un detalle menor: para la tripulación, buena parte originaria del puerto, el Marinabús es un símbolo de que Acapulco lo tiene todo”: paisajes impresionantes, gastronomía, calidez humana y ahora también un transporte marítimo moderno, ecológico y accesible.

Seguridad y accesibilidad para todos

La seguridad es uno de los ejes centrales del discurso los entrevistados. El capitán Alan Moreno detalla que el Marinabús tiene capacidad para 84 pasajeros por viaje y está equipado con balsas salvavidas autoinflables, aros salvavidas y chalecos para todos los ocupantes, además de la tripulación. El teniente Toribio coincide y añade que cuentan con señalamientos diurnos y nocturnos, señales de humo, equipos de comunicación y navegación, así como personal “altamente capacitado y en constante adiestramiento” para responder ante cualquier emergencia.

Todos los traslados son monitoreados por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate, así como por la Octava Región Naval, lo que garantiza que cada travesía esté respaldada por los sistemas de vigilancia y respuesta de la propia Secretaría de Marina. En sus palabras, la prioridad es que el pasajero “llegue, aborde, admire las hermosas vistas, se desestrece a bordo del Marinabús, vaya tomando alguna bebida, algún alimento y, sobre todo, la pase en familia”.

La accesibilidad también es una pieza clave: el capitán subraya que la embarcación cuenta con una fila totalmente dedicada a personas con discapacidad, y que la tripulación se compromete a que quienes viven con alguna limitación física disfruten una experiencia “inigualable”, con el mismo trato y disfrute que el resto de las personas a bordo. Con tarifas de 30 pesos para habitantes locales, 60 pesos para turistas nacionales y 180 pesos para extranjeros.

La experiencia a bordo: orgullo,

familia y tiempo que se olvida

Cuando se le pregunta qué dicen los usuarios al terminar el recorrido, el teniente Toribio no duda: “Muy muy bonito, que está muy padre todo”. Destaca la organización al abordar y desembarcar, las explicaciones que da la tripulación y, sobre todo, el orgullo de ser acapulqueños, pues en cada travesía cuentan qué es Acapulco, qué se ve desde la embarcación, qué playas y rincones se van descubriendo a lo largo de la ruta “Prácticamente se olvidan del tiempo”, relata el teniente, al recordar cómo para muchos pasajeros el recorrido de 45 minutos se siente como de 10, entre pláticas, fotografías del paisaje y la sensación de calma que ofrece el mar.

El capitán Alan coincide en que el Marinabús no es solo transporte, sino una experiencia: la bahía se presenta a la vista como una postal constante, “a solo un clic de tomar una fotografía maravillosa”, mientras Acapulco se muestra resiliente, vivo y hospitalario.

Tanto el capitán Moreno como el teniente Toribio coinciden en algo más profundo: el Marinabús representa un compromiso con Acapulco. “No pierdan la oportunidad de visitar el Marinabús cada que vengan recuerden que más que un viaje, es un compromiso con Acapulco”, resume el capitán, al recordar que el proyecto forma parte de Turística Integral e Islas Marías, empresa paraestatal a cargo de la Secretaría de Marina.

Para el teniente, se trata también de un proyecto que “resalta lo que es Acapulco y lo que es prácticamente el estado de Guerrero”, impulsado desde el gobierno federal y encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el contexto de la reconstrucción del puerto frente a los embates de huracanes recientes, el Marinabús se inserta en programas de transformación y recuperación que buscan fortalecer la movilidad, el turismo y la economía local.