La capital invierte fuerte en el Mundial

Sigue la cuenta regresiva y a contrarreloj

12 mil mdp en obras públicas, sedes para ver partidos gratis y un ajuste escolar

Por Arturo Arellano

¡Ay, México, mi México futbolero, dónde te has metido con este Mundial 2026 que tiene a todos con la camiseta puesta y el corazón acelerado! Imagínense: el Tricolor en casa, el Azteca —perdón, Banorte— rugiendo con 87 mil almas, y la Ciudad de México convertida en el epicentro de la fiesta planetaria. Pero, ¿llegaremos a tiempo? Porque entre los 12 mil millones de pesos en obras, las sedes públicas anunciadas y hasta el calendario escolar en jaque, hay una sombra de duda: la lentitud crónica de las obras, los cierres eternos en el Metro y pendientes que parecen multiplicarse como goles en contra. ¿Será que la capital se transforma a tiempo, o nos quedaremos viendo el Mundial desde el tráfico?

Es apasionante, no lo niego: la ciclovía en Tlalpan ya pedaleando, las colonias del estadio con agua y drenaje nuevos, 300 canchas rehabilitadas para que los niños sueñen con ser el siguiente “Chicharito”. Pero el entusiasmo se enfría cuando ves la Línea 2 del Metro en obras eternas —San Antonio Abad cerrado, Chabacano intermitente, Nativitas y Portales parados “hasta nuevo aviso”—, justo cuando necesitamos mover millones sin colapsar. La jefa Brugada promete El Ajolote listo y el Centro iluminado con arte, pero ¿y si el pitazo inicial nos sorprende con conos y excavadoras?

Y ni hablemos de la premura: inauguraciones a contrarreloj en mayo, fondos mixtos que suenan bien en papel pero que generan críticas por opacidad. La ciudad quiere ser anfitriona impecable, pero la historia nos ha enseñado que el “mañana lo terminamos” suele extenderse hasta el minuto 90. Aun así, el futbolero sigue gritando ¡vamos, sí se puede! Porque si algo tenemos los mexicanos es la fe siempre ciega en una remontada.

Obras que dejan huella

La Ciudad de México está echando el resto para llegar con cara nueva al Mundial 2026. De acuerdo con el secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, las obras vinculadas con la justa futbolera alcanzan un costo de 12 mil millones de pesos, una cifra que confirma que el torneo no solo se jugará en la cancha, sino también en calles, avenidas, estaciones y espacios públicos. La propia administración local ha insistido en que buena parte de esos trabajos no serán “de relumbrón”, sino infraestructura pensada para quedarse.

Entre las obras más visibles está la transformación de Calzada de Tlalpan, donde ya se inauguró una ciclovía con la idea de conectar el Centro Histórico con el Estadio Banorte. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha defendido ese corredor como una apuesta de movilidad activa que combine ciclistas, peatones, banquetas renovadas e iluminación nueva. El mensaje político es claro: el Mundial pasará, pero las obras deben permanecer.

La estrategia capitalina también se ha concentrado en el entorno del estadio, en colonias vecinas y en zonas que históricamente cargan con problemas de agua, inundaciones y deterioro urbano. Brugada ha subrayado que parte de la inversión se dirigió a esas áreas para mejorar la vida cotidiana de quienes habitan alrededor del antiguo Azteca, ahora Estadio Banorte, con intervenciones en drenaje, movilidad y renovación de vialidades como Calzada de Insurgentes.

A la par, hay trabajos en el sistema de transporte público. Las obras en la Línea 2 del Metro han provocado cierres e intermitencias en estaciones como San Antonio Abad, Chabacano, Nativitas y Portales, con el objetivo de modernizar una de las rutas más sensibles para la movilidad del sur de la ciudad. También se prevé reforzar el Tren Ligero, que en su nueva etapa será presentado como El Ajolote, con nuevos trenes y estaciones adaptadas para mover más usuarios y reducir tiempos de espera.

La apuesta es grande porque el Mundial exige eficiencia, pero también porque la capital quiere vender una imagen de ciudad lista para recibir visitantes sin colapsar. La iluminación de 42 kilómetros del Centro Histórico y la rehabilitación de 300 canchas de futbol forman parte de esa narrativa: una ciudad que no solo mira hacia el estadio, sino que busca convertir el torneo en una fiesta extendida por barrios y colonias.

Sedes públicas para vivirlo gratis

Junto con las obras, el gobierno capitalino anunció 18 sedes públicas con retransmisión gratuita de los partidos del Mundial 2026. Serán espacios sin venta de alcohol y con programación cultural, deportiva y gastronómica, pensados para que la afición viva el torneo en comunidad, en formato familiar y en distintos puntos de la ciudad.

De esas 18 sedes, siete proyectarán los 104 partidos del torneo durante los 39 días de competencia, mientras que las otras 11 se enfocarán en los juegos de la Selección Mexicana y en duelos de alto interés. Las sedes estarán repartidas en parques, deportivos y plazas públicas de varias alcaldías, con la intención de que el fervor mundialista no se concentre en un solo punto, sino que viaje por la ciudad como una ola de domingo futbolero.

Entre los espacios que prevén transmitir todos los encuentros están el Deportivo Vivanco en Tlalpan, el Deportivo Xochimilco, la Unidad Independencia en La Magdalena Contreras, el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón y Campos Revolución en Gustavo A. Madero. También habrá cobertura total en uno de los dos puntos que se habilitarán en Iztapalapa y en uno de los dos de Azcapotzalco.

La pelota también se ve en casa

Si lo tuyo es quedarte en casa, la opción más práctica seguirá siendo la televisión abierta para varios partidos, pero no para todos. TV Azteca y Televisa/ TUDN tendrán en señal abierta un total de 32 partidos del Mundial en México, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana y otros juegos selectos.

Para quien quiera ver el torneo completo, la plataforma más viable es ViX Premium, que ha sido reportada como la opción con acceso a los 104 partidos del Mundial 2026 en México. El acceso total aparece ligado a un esquema de suscripción de pago, mientras que la TV abierta se queda con una selección de encuentros; por eso, si el objetivo es no perderse ni un solo balón, la ruta más completa es la de streaming, no la de antena.

En términos prácticos, la combinación más conveniente depende del bolsillo y del hábito. La televisión abierta gana por costo cero y facilidad inmediata; ViX Premium gana por cobertura total; y el consumo mixto —TV abierta para partidos clave y streaming para el resto— es, hoy por hoy, el plan más razonable para la mayoría de aficionados.

SEP y calor mundialista

El Mundial también llegó al calendario escolar. Mario Delgado, titular de la SEP, afirmó que los estados tienen margen para modificar el ciclo escolar ante circunstancias como el intenso calor y la Copa del Mundo, y señaló que Jalisco y Nuevo León han mostrado interés en adaptar clases, incluso con esquemas en línea o con ajustes en las fechas de cierre.

La discusión no es menor: junio y julio suelen ser meses pesados en buena parte del país, y en 2026 la coincidencia entre altas temperaturas y el arranque mundialista puede obligar a los gobiernos estatales a mover piezas para no chocar con el entusiasmo de la afición ni con las condiciones climáticas. Delgado dijo que la definición se revisará con los secretarios de Educación de todo el país y que la respuesta saldrá tras esa evaluación conjunta.

En el fondo, la señal es muy clara: el Mundial no solo altera calendarios de futbol, también sacude horarios de escuela, rutas de transporte y planes urbanos. En México, cuando rueda el balón, todo lo demás empieza a acomodarse alrededor de él.

Un Mundial millonario

La CDMX apuesta a que el torneo deje una herencia visible: infraestructura, espacios públicos activos y una ciudad más conectada. El costo de 12 mil millones de pesos refleja la magnitud del proyecto, pero también el tamaño de la apuesta política: que la Copa del Mundo se convierta en un parteaguas urbano y no solo en una postal de verano.

Mientras tanto, el aficionado mexicano ya tiene frente a sí un menú amplio: fan zones gratuitas en la capital, televisión abierta para una parte de los juegos y plataformas de paga para ver el torneo completo. A eso se suma el posible ajuste escolar en varios estados, que terminará de confirmar que el Mundial 2026 será una fiesta total, sí, pero también una prueba de logística, planeación y paciencia nacional.

-En CDMX, el costo reportado de las obras rumbo al Mundial asciende a 12 mil millones de pesos. -El gobierno capitalino anunció 18 sedes públicas para ver los partidos. -Siete de esas sedes transmitirán los 104 partidos del torneo. -En México, TV Azteca y Televisa/TUDN compartirán 32 partidos en televisión abierta. -ViX Premium aparece como la opción con la cobertura completa de los 104 partidos. -La SEP analiza ajustes al calendario escolar por calor y por el Mundial, con Jalisco y Nuevo León entre los estados interesados.