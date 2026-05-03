Natura-Mercado Libre: ¡De la Amazonía a tu puerta!

Un hito estratégico que permite expandir su presencia digital

Buscan complementar su tradicional red de consultoras con canales de venta directa online

Por: Asael Grande

Campus Wortev fue la sede para la celebración del lanzamiento de la tienda oficial de Natura en Mercado Libre, el nuevo espacio donde el cuidado personal, la innovación y la tecnología se unen para llevar tus productos favoritos al alcance de un clic.

De la Amazonía a tu puerta es una experiencia para reconectar con tus sentidos y descubrir cómo la naturaleza se transforma en cuidado diario. El lanzamiento de la tienda oficial de Natura en Mercado Libre es un movimiento clave que une la logística de uno de los e-commerce más grandes del mundo con la filosofía de sustentabilidad de Natura.

En conferencia de prensa, Alejandro Caballero (Senior Director de Commerce Market Place Mercado Libre México), y Guido Gallo, Director de eCommerce (comercio electrónico) para Natura, estrecharon la alianza entre Natura y Mercado Libre, un hito estratégico que representa la marca de cosméticos, permitiéndole expandir su presencia digital en Latinoamérica a través de la apertura de Tiendas Oficiales en la plataforma.

Esta colaboración forma parte de la estrategia de omnicanalidad de Natura, buscando complementar su tradicional red de consultoras con canales de venta directa online y tiendas físicas: “qué alegría poder ver que, ahora, realmente van a poder comprar los productos de Natura en Mercado Libre, y recibirlos en el mismo día o al día siguiente. Toda la amazonia, hoy en día, ahora sí, disponible en tu casa. Natura está hoy mucho más familiarizada con este concepto de regeneración, se habla mucho más de la compensación, y la diferencia principal que tenemos en eso es compensar con un impacto positivo, es decir, fortalecer comunidades, mejorar y restablecer ecosistemas, esa es nuestra principal visión y misión en este mundo, el lograr una compañía, en un mundo donde todo se maneja por lo financiero, por los negocios, esto refuerza lo que viene Natura a hacer, que es, no solamente entregar un producto premium y de alta calidad, sino, a su vez, también hacerlo con propósito y con conciencia, lo que venimos a traer ahora es que toda la cantidad de compradores que Meli puede traer a la mesa, compren con propósito y con conciencia”, explicó, Guido Gallo.

Ahora, con esta alianza Natura-Mercado Libre, se pueden acceder a líneas icónicas como Ekos, Tododia o Chronos con beneficios como envíos más rápidos, seguridad en la compra, accesibilidad y facilidad de pago en cuotas y promociones bancarias integradas: “es una alianza no menor, es clave estar aliado con el número uno de toda América Latina y la empresa de tecnología número uno, traer todo lo que nosotros sabemos, que es esta experiencia, dentro de una visión tan directa en el tipo de venta que tenemos, la venta por catálogo, donde una consultora o un consultor va a explicar todos estos beneficios, el tipo de calidad del producto, la experiencia, y aliarnos con Mercado Libre habla de esto, porque básicamente, toda esa experiencia es la que van a poder empezar a vivir a partir del día uno, cuando abramos nuestras puertas, desde hoy, en la tienda oficial de Natura en Mercado Libre”, agregó, Guido Gallo.

Para el directivo de Mercado Libre, Alejandro Caballero, la llegada de la tienda oficial de Natura a Mercado Libre trae consigo una selección de sus productos más icónicos con beneficios directos de la plataforma: “los consumidores están ávidos de tener este tipo de productos en sus hogares, el consumidor, normalmente, es muy curioso, busca cosas innovadoras, sustentables, productos naturales y de calidad, entonces, esta alianza embona perfectamente este lanzamiento de Natura en Mercado Libre, en donde los usuarios están buscando prácticamente las características de los productos que maneja Natura; los consumidores quieren tener productos de calidad el mismo día, lo más pronto posible, nosotros enviamos en grandes ciudades casi veinte por ciento de los artículos el mismo día, y eso es lo que busca la gente, tener el producto que quiere, el producto de calidad, y en sus casas, lo más pronto posible, por ello, diría que esta nueva alianza que estamos haciendo, está hecha perfectamente para los consumidores de belleza”.

Basado en la Tienda Oficial de Natura, estos son los productos que lideran el interés de los usuarios: Línea Ekos Amazonía (Pulpa para Manos de Castaña: Famosa por su alta capacidad de hidratación y por evitar la sequedad), Frescor de Maracuyá / Pitanga (fragancias ligeras inspiradas en la biodiversidad brasileña que suelen estar entre lo más vendido). Línea Tododia (desodorantes Roll-On Cereza y Avellana / Algodón), Línea Chronos (Cuidado Facial): Sérum Rellenador Biohidratante, y Limpieza Purificante Antioleosidad, muy buscada para el control de grasa en el rostro.