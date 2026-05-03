Puebla toma la estafeta del Tianguis Turístico México 2027

Se formaliza el relevo y se reconoce a lo mejor del sector

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el Pase de Estafeta

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el Pase de Estafeta del Tianguis Turístico México, mediante el cual el estado de Puebla recibió oficialmente la sede de este encuentro para su edición 2027.

“Hoy Puebla recibe la estafeta del Tianguis Turístico México 2027, en un relevo que reconoce su capacidad, su infraestructura y su visión para seguir posicionando a nuestro país como una potencia turística a nivel global”, declaró.

Acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la titular de la Secretaría de Turismo destacó que este relevo consolida a Puebla como uno de los destinos estratégicos para el fortalecimiento del sector turístico nacional.

Explicó que el estado fue elegido por su infraestructura, conectividad y amplia oferta de servicios turísticos, elementos que permitirán fortalecer el posicionamiento del Tianguis Turístico como el principal escaparate de promoción de México a nivel nacional e internacional.

En este sentido, precisó que, con la entrega formal de la estafeta por parte del Gobierno de Guerrero al Gobierno de Puebla, inician los trabajos de organización rumbo a la edición 2027, marcando una nueva etapa para este encuentro.

Durante su participación la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que el Tianguis Turístico México 2026 representó una edición histórica para Acapulco, al consolidar su recuperación y proyectarlo nuevamente como un destino competitivo a nivel nacional e internacional, tras el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno y el sector turístico.

“En esta edición mostramos un Acapulco renovado, con más de 17 mil habitaciones disponibles, con una nueva visión hacia el futuro, pero con la misma calidez y el mismo amor de nuestro pueblo que lo ha convertido en el mejor anfitrión de México”, expresó.

En su oportunidad el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, resaltó que la entidad recibe la estafeta con responsabilidad y entusiasmo, reconociendo el trabajo realizado por Guerrero en la organización del Tianguis Turístico y reafirmando el compromiso de Puebla para dar continuidad a este encuentro con una visión incluyente y representativa de la riqueza cultural del país.

Acompañado por la titular de Turismo de la entidad, Carla Lopez-Malo Villalón, señaló que el estado se prepara para recibir a visitantes nacionales e internacionales, con el objetivo de mostrar la diversidad de sus destinos y fortalecer su posicionamiento en el sector turístico.

“Recibimos esta estafeta con entusiasmo y agradecimiento, reconociendo el ejemplo de Guerrero. En Puebla les esperamos con los brazos abiertos; con amor y cariño, porque Puebla es el latido de México”, expuso.

En el mismo acto, la secretaria encabezó la Gala de Premiación a lo Mejor del Turismo Mexicano, donde afirmó que este espacio permite reconocer lo que está funcionando en el sector y, al mismo tiempo, marcar el rumbo de su evolución.

En el marco del Tianguis Turístico México 2026, se llevó a cabo la entrega del Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano, de las Preseas al Mérito Turístico y de los Premios a lo Mejor de México, estos últimos presentados por la revista México Desconocido.

En el Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano se distinguieron experiencias en distintos segmentos. En Turismo Cultural, Coahuila fue reconocido por la Ruta Vinos y Dinos; en Gastronómico, Puebla por Surco Cocina de Sierra y Montaña; en Bienestar, Guanajuato por Tierra Madre Hotel Boutique, y en Turismo Inclusivo, Querétaro por Sentidos Vivos.

En Turismo de Romance, Yucatán destacó con Cena y Noche Romántica en Cenote San Ignacio; en Turismo de Aventura, Nayarit con Coasteering una Aventura en el Mar; en Turismo Comunitario, Yucatán con el Parador Turístico Yaxunah, y en Ecoturismo, San Luis Potosí con Salvemos Tamul.

En segundo término, se entregaron las Preseas al Mérito Turístico para reconocer iniciativas que destacan por su impacto social, formalidad y contribución al desarrollo del sector. En Responsabilidad Social, se distinguió a la Ciudad de México con Colibrí Viajero; como Destino Consolidado con Mayor Cobertura de RNT, a Quintana Roo, y como Destino Emergente con Mayor Cobertura de RNT, a Yucatán.

En cuanto al crecimiento de hospedaje, Guerrero fue reconocido como Destino Consolidado y Tlaxcala como Destino Emergente. Por su parte, Grupo Xcaret recibió el reconocimiento a la Inversión Turística Sostenible, mientras que Quintana Roo, con Selva y Chicle, fue distinguido por su Experiencia Comunitaria Sustentable.

Asimismo, Nayarit fue reconocido como la entidad con Mayor Inversión Turística; igualmente al estado de Tamaulipas como la entidad con Más Proyectos de Inversión Turística, y Andrea Escobar Barrios por su trayectoria como guía de turistas.

Finalmente, los Premios a lo Mejor de México celebraron aquellas experiencias que posicionan al país en la preferencia de las y los viajeros, desde playas y rutas hasta festivales, gastronomía, turismo de reuniones y experiencias en la naturaleza.

Durante la ceremonia, también se rindió un emotivo homenaje a la artesana purépecha Rosa Liliana Pascual Bautista, de la comunidad de Ahuirán, cuyo trabajo representa la riqueza cultural, la tradición viva y el talento de las comunidades originarias de México, consolidándose como un ejemplo del valor del patrimonio vivo en la oferta turística nacional.

“Esta gala simboliza el compromiso de seguir elevando la calidad y calidez de la oferta turística nacional, al reconocer a quienes contribuyen a fortalecer la confianza en el país como destino”, concluyó.

Josefina Rodríguez Zamora y Evelyn Salgado Pineda encabezaron la entrega del Pase de Estafeta al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien asume la sede del Tianguis Turístico México 2027 Se otorgó el Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano a proyectos destacados de Coahuila, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Nayarit y San Luis Potosí Asimismo, se entregaron las Preseas al Mérito Turístico a iniciativas y destinos como Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Tlaxcala, Grupo Xcaret, Nayarit y Tamaulipas, además de reconocer la trayectoria de la guía de turistas Andrea Escobar Barrios, por su contribución al fortalecimiento y profesionalización del sector