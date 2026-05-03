Rosana visitará México

Una de las voces más emblemáticas en español

Nuestro país ha sido, históricamente, una de las plazas más importantes en la carrera

Rosana Arbelo, es una de las voces más reconocidas de la música en español. Con nueve álbumes publicados, desde el lanzamiento de su primer disco en 1996 (Lunas Rotas) ha construido una sólida trayectoria avalada por más de 1 billón de descargas y 15 millones de discos vendidos en todo el mundo, editados en más de 30 países.

Su proyección internacional la ha llevado a ofrecer más de 3.000 conciertos, consolidando su presencia en los 5 continentes. Una de sus canciones más emblemáticas, “Si Tú No Estás”, fue incluida en el Primer Cancionero de la Unión Europea.

Paralelamente, Rosana ha dado vida a OMOW (Otro Mundo, Nuestro Mundo / Our World), un proyecto integral que abre un universo transmedia enfocado en el reencuentro humano, donde la gente y el arte ocupan el centro, lejos de etiquetas y desde lo más puro y honesto de quienes somos. Esta iniciativa se expande a través de acciones como su docuserie ¡Mejor Vivir Sin Miedo!, el proyecto comunitario “Más que Barrios” o su “Gira de experiencias” diseñada como una serie de encuentros compartidos: una auténtica “pijamada emocional”, con Rosana como anfitriona, que invita a conectar, escuchar y crear comunidad desde la cercanía.

En ¡Mejor Vivir Sin Miedo!, Rosana debuta como guionista y directora. Más que un recorrido por su trayectoria, el proyecto nace de una necesidad vital: devolver al mundo lo que la música y las personas le han regalado, revelando a la mujer que hay detrás de las canciones y su filosofía de vida: Vivir Sin Miedo.

“Puedes hacer un documental para impresionar o lo puedes hacer para inspirar y a mí, me come mucho más la cabeza inspirar que impresionar.” – Rosana

Ahora, tras un trabajo intenso en el cine, Rosana regresa a los escenarios con una gira de conciertos que parten del formato musical tradicional, pero que incorporará nuevas capas narrativas, visuales y experienciales.

Será una propuesta pensada para celebrar el reencuentro con el público desde la emoción y la sorpresa. No será sólo una sucesión de canciones, sino una manera de abrir en directo el nuevo universo creativo de Rosana.

Radiografía musical: Sobre Rosanna

México ha sido, históricamente, una de las plazas más importantes en la carrera de Rosana, consolidándose como el segundo mercado que más consume su música a nivel global, ya que casi 2 de cada 10 escuchas provienen de nuestro país, sólo por detrás de España. Con más de 3.2 millones de oyentes mensuales, la cantautora española mantiene una presencia fuerte y constante dentro del ecosistema digital, reforzada por una relación estrecha y orgánica con otros territorios hispanohablantes clave como Argentina, Colombia y Chile.

Su propuesta artística -marcada por letras auténticas, interpretación sincera y conexión profundamente humana- ha encontrado un eco particular entre las mujeres hispanohablantes quienes conforman el principal brazo de su base de fans, evidenciando un vínculo emocional sólido y duradero con su mensaje. Canciones como “Pa’ Ti No Estoy”, “A Fuego Lento” o “Si Tú No Estás”, forman parte del imaginario emocional de miles de seguidores en México, consolidando un lazo artístico que trasciende fronteras y reafirma el impacto cultural de Rosana en el país.

La llegada de Rosana a México representa el regreso de una artista consagrada y también, el reencuentro con una voz que ha acompañado historias personales, que inspira a través de su activismo y marca generaciones enteras. Asegura tus boletos durante la Preventa Banamex el próximo 4 de mayo o bien, en la venta general que comenzará el 5 de mayo a través de Ticketmaster y Eticket (Puebla).