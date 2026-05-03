Santiago Lira e Imelda Tuñón presentan el videoclip “Bailando por ti”

En Plaza de las Estrellas

Es la historia de un joven que se enamora de una mujer en su pueblo

Por: Asael Grande

La reconocida Plaza Galería de las Estrellas, fue el lugar para la presentación especial de nuevo video musical del cantautor de regional mexicano, Santiago Lira, titulado “Bailando por ti”, mismo que contó con la participación especial de la actriz e influencer Imelda Tuñón (también conocida como Ime Garza-Tuñón).

En este proyecto, Imelda participa principalmente como modelo y protagonista del videoclip; la trama del video sigue la historia de un joven (interpretado por Lira) que se enamora de una mujer en su pueblo, la reencuentra en un baile y finalmente consolidan su amor. El video fue filmado durante dos días en el Pueblo Mágico de Huauchinango, Puebla, destacando paisajes locales y el uso de vestuarios típicos mexicanos. j

En entrevista exclusiva con esta casa editorial, la cantante, actriz y modelo mexicana, Ime Tuñón, compartió: “fuimos a de Huauchinango, Puebla, yo no conocía ahí, era el festival de las flores, así que nos regalaron un montón de flores; yo no conocía a Santi, y de verdad, qué les puedo decir, qué coraje tuvo para hacer escenas que parecen muy simples cuando las ves en un videoclip, pero son bien complejas, para él era un tema nuevo”.

Por su parte, Santiago Lira, joven promesa del género grupero/regional mexicano, dijo que “yo no tenía el gusto de conocer a Ime, llegamos a ese pueblo mágico en una época bastante bonita para grabar el video, nos tocó saber bastantes cosas de su cultura, fuimos a Tenango de las Flores, donde se grabó la película de Tizoc, entonces, conocimos muchísimo; sí me costó un poco de trabajo grabar el video, me gustó cómo hacerlo, aprender cómo hacerlo, todo con el objetivo de sacar adelante el proyecto”.

Con formación en la academia de actuación de Patricia Reyes Espíndola y con inicios en su carrera musical como integrante del grupo Finnix antes de lanzarse como solista, Ime Tuñón, quien fusiona en su música el pop alternativo, género urbano y K-pop, aclaró que no pretende parecerse musicalmente a Alicia Villarreal: “es regional, igual que yo, la admiro mucho; las reinas posicionadas como Ana Bárbara, Alicia Villarreal, Priscila, esas mujeres ya están; yo quiero hacer algo nuevo con lo grupero, yo no quiero ser ellas, porque ellas son y nunca van a dejar de ser, ellas ya tienen ese lugar, yo quiero combinar lo grupero con el urbano, tengo una canción que se llama ‘Malquerer’, que tengo tres años y no la saco porque no me gusta, me gustó la primera versión, pero perdieron mis tracks, entonces, la volví a grabar y no me gustó, creo que le voy a echar ganas a esa canción, ahora que Goldsmith compuso para mí también, pretendo que mi en showcases pueda cantar tres o cuatro canciones, es algo diferente”.

Finalmente, Santiagó invitó a sus seguidores a que disfruten ‘Bailando por ti’: “me gustaría que todo tipo de gente de todas las edades, disfruten esta canción, la puedan cantar, dedicar, bailar, tuvimos un espacio para la parte del baile, quiero mostrarle al público una manera distinta de bailar este tipo de canciones”.