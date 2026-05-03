TIME WARP, POR PRIMERA VEZ en México

¡UNO DE LOS FESTIVALES DE UNDERGROUND MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO!

Es una experiencia sensorial, un ritual colectivo y un punto de encuentro para miles de amantes de la música electrónica

La espera terminó. Time Warp, el festival que ha marcado el pulso de la música electrónica global durante más de tres décadas, aterriza por primera vez en México, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la cultura techno internacional. Nacido en Alemania en 1994, Time Warp no es sólo un festival: es una experiencia sensorial, un ritual colectivo y un punto de encuentro para miles de amantes de la música electrónica provenientes de todo el mundo. Hoy, ese legado cruza fronteras y llega a suelo mexicano, listo para transformar la noche en algo eterno.

Reconocido mundialmente por su extraordinaria producción, Time Warp ofrece maratones musicales, múltiples escenarios con identidades únicas y un despliegue de luces, visuales y sonido de última generación que envuelven al público desde el primer beat hasta el amanecer.

El espíritu de Time Warp vive en el techno, pero su propuesta musical va mucho más allá. El festival reúne lo mejor del techno clásico y contemporáneo, hard techno, minimal y techno experimental, house y tech house underground. Una curaduría exquisita que conecta generaciones, estilos y corrientes, manteniéndose siempre fiel a la esencia rave. Cada edición es diseñada como un universo propio: arquitectura efímera, conceptos artísticos inmersivos y una pista de baile que se convierte en el corazón palpitante de la escena electrónica global.

Time Warp es sinónimo de excelencia artística. A lo largo de su historia ha sido hogar de auténticos iconos de la música electrónica, así como plataforma clave para las nuevas generaciones que están redefiniendo la escena. El público puede esperar sets legendarios, presentaciones extendidas y colaboraciones exclusivas, creadas especialmente para la experiencia de este festival.

TIME WARP EN MÉXICO

La llegada de Time Warp a nuestro país representa un momento histórico para la escena electrónica nacional. Por primera vez, el público mexicano podrá vivir de manera directa uno de los festivales más influyentes del planeta, colocando al país en el radar principal del circuito internacional del techno. Esta edición no solo celebra a una comunidad vibrante, apasionada y lista para bailar sin límites.

Después de conquistar ciudades como Mannheim, Nueva York, Miami, São Paulo y Madrid, Time Warp llega por primera vez a México para ofrecer una experiencia que promete quedarse grabada en la memoria colectiva.

20 y 21 DE NOVIEMBRE – EXPO SANTA FE

PREVENTA BANAMEX: 7 DE MAYO, 11:00 A.M.