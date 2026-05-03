Claudia responde con marrullerías a EU en caso contra Rocha Moya

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

De exigir en un primer momento pruebas contundentes y de acusar al Departamento de Justicia de EU de fabricar un caso político contra Rubén Rocha Moya, luego de una inocultable consulta urgente con Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó a una estrategia basada en marrullerías legaloides para no entregar al gobernador de Sinaloa para ser juzgado por la jueza federal Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York, como lo plantea la petición norteamericana.

Recuperados del desconcierto inicial, y de una retórica en la que el gobernador y demás acusados salieron a redes sociales y medios a clamar por su inocencia y su honestidad, y denunciar, a su vez, una acusación basada en mentiras por parte de la DEA y el Departamento de Justicia de EU, dijeron, la noche del viernes presentaron licencias para, afirmar, dar plena libertad a la Fiscal Ernestina Godoy a realizar investigaciones sobre los que se les acusa en EU.

Licencias que en el caso del gobernador Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, fueron tramitadas en fast-track por el Congreso local como provisionales y que no significaron la pérdida del fuero.

Todo dentro de una estrategia legaloide para simular el inicio de un proceso judicial en México, que serviría para justificar el rechazo a cualquier exigencia de entrega por parte de EU, ya que el tratado de extradición aclara que antes de deportar a un acusado se debe dar prioridad al juicio penal que se siga en su país.

Es decir, se echó a andar la simulación, la marrullería, para proteger al gobernador, al alcalde, al senador y a todos los que fueron requeridos por el Departamento de Estado acusados en EU por narcotráfico.

Con el otorgamiento de licencias, se les permite ocultarse, y retirarse a sus casas o enclaves fuertemente resguardados por la Marina o el Ejército, la Guardia Nacional, lejos del foco de los periodistas, y se les lleva a espacios de mayor protección por si la DEA o alguna otra agencia intentara sustraerlos para llevarlos ante el tribunal de Nueva York donde ya tienen abierto el proceso por narcotráfico y delincuencia, organizada, y otros delitos.

El uso de los recursos y argucias del Estado para protegerlos, no para sancionarlos.

En este contexto lleno de marrullerías del gobierno de Claudia Sheinbaum, todo pasa este lunes a la cancha del presidente Donald Trump, de su secretario de Estado, Marco Rubio, y de todas las instancias y agencias que echaron a andar esta denuncia contra el gobernador Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza, quien repuesto del pánico y la fuga iniciales, reapareció sonriente y retador el fin de la semana en sus lares de Badiraguato, la mismísima cuna de Joaquín El Chapo Guzmán, de sus hijos Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa, del que se dice en EU forman parte.

Ariadna llega con los padrones de Bienestar a Morena

Ariadna Montiel, ex secretaria del Bienestar, asumió ayer formalmente la muy cantada y adelantada presidencia de Morena, luego de la renuente remoción de Luisa María Alcalde.

Montiel llega a la dirigencia del partido en el poder con dos fuertes avales: ser totalmente leal a Andrés Manuel López Obrador… y por llevar consigo los padrones de todos los programas del Bienestar y las nóminas del reparto de más de un billón de pesos entre 44 millones de beneficiarios de este esquema electoral esencial para el mantenimiento de Morena en el poder.

Concluida la alianza del lopezobradorismo con los carteles del narco y el crimen organizado, cortado así el flujo y la operación electoral de estos grupos a favor de los candidatos de Morena, la nueva líder de Morena tiene a su disposición el nombre, la dirección y los datos esenciales de cada uno de los 44 millones de beneficiarios de los programas del bienestar a fin de no perder el tiempo en buscar votantes sino tenerlos bien ubicados y suficientemente “motivados” para expresarse en favor de los candidatos de la 4T.

Y como sabe que sin control de la bolsa multimillonaria de las prerrogativas del partido no hay instrucción u orden que se cumpla, entonces, ayer Montiel nombró a su ex titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría del Bienestar, Óscar del Cueto García, como nuevo secretario de Finanzas de Morena. Hoy, la nueva dirigente tiene así el absoluto control político y económico de Morna.

Todo lo demás fue retórica dentro del Congreso Nacional, que la confirmó como su dirigente.

Y como la denuncia de EU contra el gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y 9 de sus cómplices les agobia, la nueva dirigente juró que bajo su mandato Morena no volverá a tolerar la corrupción en ningún gobierno de Morena.

Afirmó que tampoco se lanzará a ningún personaje con antecedentes corruptos, aun cuando haya ganado la encuesta.

Encabezado por los coordinadores en el Senado -el poblano Ignacio Mier– y por el de Cámara de Diputados -el zacatecano Ricardo Monreal-, el Congreso Nacional se realizó con la asistencia de Clara Brugada, jefa de la CDMX, y 22 gobernadores emanados de Morena.

Dentro de su estilo -dicen bien que genio y figura, hasta la sepultura-, la muy hablantina y gesticuladora Luisa María Alcalde se fue echando chispas y denuestos contra la oposición. Como si quisiera cobrarles a PRI y PAN su fulminante destitución, luego de que juró y perjuró que nadie la removería del liderazgo de Morena.

En este reacomodo, igual, se confirmó a Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones.