La conexión Badiraguato, lucha por el poder

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Qué tiene Badiraguato que se convirtió en una de las poblaciones más conocidas del territorio mexicano.

El ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador la visitó en múltiples ocasiones durante su administración, para iniciar o inaugurar pequeñas obras.

Badiraguato es una pequeña población de Sinaloa con menos de cuatro mil habitantes que en los últimos años ha tomado una participación importante, no solamente en la entidad, a la que pertenece, sino que alcanza nivel nacional.

Qué es lo que ofrece esta pequeña población que llama tanto la atención y su nombre es mencionado constantemente en todos los círculos posibles y que, incluso, llega a nivel internacional.

La población es cuna de nombres conocidos que alcanzan a superar el conocimiento local.

Ahí nacieron con alguna diferencia de años personajes como Rafael Caro Quintero, Joaquín (“El Chapo”) Guzmán, Juan José (“El Azul”) Esparragoza, considerados en su momento como los grandes cerebros del tráfico de drogas. El primero y el segundo, presos en Estados Unidos, y el tercero, muerto presuntamente en 2014.

Los tres personajes fueron considerados los más poderosos en su momento del mundo de las organizaciones criminales.

Pero no solamente ellos, también nacieron en esa pequeña población el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y el asesinado diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén.

Todos ellos se encuentran vinculados en una trama de novela policiaca, donde se entretejen, el poder, el dinero y la ambición.

Rocha y Cuén fueron rectores de la Universidad de Sinaloa, perteneciendo a grupos distintos y ambos pretendiendo controlar la institución educativa después de su término del rectorado.

Cuén lo seguía haciendo, Rocha ya no pudo, pero si consiguió el gobierno estatal, ayudado, se dice, por uno de los grupos delincuenciales, lo que fue ignorado por el gobierno federal, aunque fue notoria la intromisión de uno de los dos grupos que controlan la delincuencia en la entidad.

Rocha y Cuén hicieron mancuerna en la elección de 2021 y el primero recompensó al segundo con su incorporación al gabinete, al que pronto renunció Cuén, desatando nuevamente la rivalidad.

Eso originó que los dos personajes Rocha y Cuén fueron convocados por los dos grupos delincuenciales para limar asperezas y todo terminó en un desastre, Héctor Melesio fue asesinado, Ismael “Mayo” Zambada secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, uno de los llamados Chapitos y entregado al gobierno de Estados Unidos.

Sinaloa se convirtió en un infierno y la guerra por el territorio es a sangre y fuego, sin que nadie pueda neutralizarla.

El gobernador Rocha Moya fue señalado por el propio “Mayo” Zambada de haber participado en la cumbre de los cuatro y nadie prestó atención, ni siquiera cuando se descubrió un montaje que quiso hacer el gobierno estatal sobre la muerte de Cuén.

Durante todo ese tiempo circularon historias de todo tipo que hacían ver el contubernio de los grupos delincuenciales con el poder, las que nadie atendió, hasta que el gobierno estadounidense solicitó la extradición de Rocha Moya, el senador Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y siete personas más por vinculación con el narcotráfico.

Rocha ya solicitó licencia, Gámez hizo lo propio e Inzunza se muestra reacio a ello y ahora pende sobre ellos la posibilidad de una extradición.

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