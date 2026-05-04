AMPI y Fecoval sellan alianza estratégica que eleva la valuación inmobiliaria como eje de certidumbreNacional lunes 4, May 2026
- Se contempla el desarrollo de plataformas tecnológicas para el intercambio de información, así como una participación intergremial más activa en foros, congresos y espacios de incidencia pública
Ciudad de México.- En un movimiento clave para el fortalecimiento del sector inmobiliario, la Asociación Mexicana de Inmobiliarios A.C. (AMPI) y la Federación de Colegios de Valuadores, A.C. (Fecoval) formalizaron un Convenio de Colaboración que posiciona a la valuación profesional como pilar estratégico para la inversión, la transparencia y el desarrollo urbano del país.
El acto fue encabezado por sus presidentes: Jenny Althair Rivas Padilla y Juan José Ortiz Jasso, quienes coincidieron en que esta alianza marca un antes y un después en la forma en que se genera, analiza y utiliza la información inmobiliaria en México.
Valuación e inteligencia de mercado: la nueva base de confianza
El convenio establece una agenda conjunta que integra a valuadores y profesionales inmobiliarios en un mismo ecosistema de datos, conocimiento técnico y estándares éticos, con impactos directos en la certidumbre del mercado.
Entre sus principales alcances destacan:
— Intercambio estratégico y confidencial de información del mercado inmobiliario.
— Desarrollo de estudios estadísticos regionales y análisis de tendencias.
— Integración de bancos de datos sobre valores, rentas, costos de construcción y operaciones reales.
— Impulso de propuestas ante autoridades para modernizar regulación, procesos e impuestos.
— Profesionalización continua mediante capacitación y certificación especializada.
Asimismo, se contempla el desarrollo de plataformas tecnológicas para el intercambio de información, así como una participación intergremial más activa en foros, congresos y espacios de incidencia pública.
Un mensaje al mercado y a la inversión
Con este acuerdo, AMPI y Fecoval consolidan un frente técnico que fortalece la confianza en el sector inmobiliario, al establecer bases más sólidas para la toma de decisiones, la transparencia en las operaciones y la atracción de inversiones.
La valuación inmobiliaria, respaldada por la experiencia de Fecoval y la fuerza operativa de AMPI, se posiciona así como un elemento clave para el crecimiento ordenado de las ciudades y la certidumbre jurídica en México.
Acompañaron este acuerdo la Mtra. Nelly Karina Castro Manzano, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de AMPI; el Lic. Ernesto Delint Magallón, Director del Comité de Valuación de AMPI; y el MV Ing./Arq. Gerardo Valencia Linares, Vicepresidente de Fecoval.