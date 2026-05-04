AMPI y Fecoval sellan alianza estratégica que eleva la valuación inmobiliaria como eje de certidumbre

Se contempla el desarrollo de plataformas tecnológicas para el intercambio de información, así como una participación intergremial más activa en foros, congresos y espacios de incidencia pública

Ciudad de México.- En un movimiento clave para el fortalecimiento del sector inmobiliario, la Asociación Mexicana de Inmobiliarios A.C. (AMPI) y la Federación de Colegios de Valuadores, A.C. (Fecoval) formalizaron un Convenio de Colaboración que posiciona a la valuación profesional como pilar estratégico para la inversión, la transparencia y el desarrollo urbano del país.

El acto fue encabezado por sus presidentes: Jenny Althair Rivas Padilla y Juan José Ortiz Jasso, quienes coincidieron en que esta alianza marca un antes y un después en la forma en que se genera, analiza y utiliza la información inmobiliaria en México.

Valuación e inteligencia de mercado: la nueva base de confianza

El convenio establece una agenda conjunta que integra a valuadores y profesionales inmobiliarios en un mismo ecosistema de datos, conocimiento técnico y estándares éticos, con impactos directos en la certidumbre del mercado.

Entre sus principales alcances destacan:

— Intercambio estratégico y confidencial de información del mercado inmobiliario.

— Desarrollo de estudios estadísticos regionales y análisis de tendencias.

— Integración de bancos de datos sobre valores, rentas, costos de construcción y operaciones reales.

— Impulso de propuestas ante autoridades para modernizar regulación, procesos e impuestos.

— Profesionalización continua mediante capacitación y certificación especializada.

Asimismo, se contempla el desarrollo de plataformas tecnológicas para el intercambio de información, así como una participación intergremial más activa en foros, congresos y espacios de incidencia pública.

Un mensaje al mercado y a la inversión

Con este acuerdo, AMPI y Fecoval consolidan un frente técnico que fortalece la confianza en el sector inmobiliario, al establecer bases más sólidas para la toma de decisiones, la transparencia en las operaciones y la atracción de inversiones.

La valuación inmobiliaria, respaldada por la experiencia de Fecoval y la fuerza operativa de AMPI, se posiciona así como un elemento clave para el crecimiento ordenado de las ciudades y la certidumbre jurídica en México.

Acompañaron este acuerdo la Mtra. Nelly Karina Castro Manzano, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de AMPI; el Lic. Ernesto Delint Magallón, Director del Comité de Valuación de AMPI; y el MV Ing./Arq. Gerardo Valencia Linares, Vicepresidente de Fecoval.