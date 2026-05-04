Rescata el gobierno de Naucalpan la famosa escultura “Oda de Hierro”

Representa la pujanza de la zona industrial

Naucalpan, Méx.- En el marco del «Día del Trabajo», el alcalde Isaac Montoya reinauguró la Oda de Hierro, escultura que fue elevada 7 metros de su nivel, lo que representó un reto de ingeniería. Su estructura está conformada por 8 columnas que representan a la clase trabajadora, espacio con área funcional y además se iluminó para que pueda apreciarse en todo su esplendor por las noches.

Acompañado del Secretario General del Suteym Naucalpa, Tomás Palomares Parra, la presidenta honoraria del DIF Municipal y diversos directores de la administración municipal, destacó que su gobierno busca recuperar la identidad, lo que hace sentir orgullosos a las y los naucalpenses con Huellas de la Transformación que quedarán para la posteridad.

“ La Oda de Hierro, representa la pujanza de la zona industrial del municipio, que a pesar de los pesares, Naucalpan se preserva como el municipio que mayor aporta a la economía federal y estatal», dijo.

La escultura, creada por Eduardo Xochitiotzin en el año de 1967, tras los trabajos de rescate del espacio, ahora cuenta con una plaza pública la Oda a la Industria, en la que las y los vecinos pueden sentarse en bancas apropiadas para pasar ratos de esparcimiento.

Al igual que lo hizo con Las Torres de Satélite, conjunto escultórico al que también devolvió su esplendor, la escultura industrial también cuenta con iluminación nocturna para apreciar su esplendor y belleza estética en todo momento del día.