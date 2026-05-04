El diputado Román Cortés da Inicio al programa «Croquetón»

Cuidado a lomitos y michis

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con el arranque del nuevo y único programa «Croquetón», el diputado local, Román Cortés, demuestra amor, trabajo y cuidado a lomitos y michis en esta demarcación.

Señalaron líder sociales, quienes acompañaron a Susy Ramirez, coordinadora municipal del programa «Croquetón» y al legislador morenista, a la instalación de dispensarios de alimento en colonias como Las Alamedas, 1° de Septiembre y Margarita Maza, dónde se dió de comer a los perritos de la comunidad en situación de calle.

Al respecto, Román Cortés agradeció el trabajo coordinado con la Fundación «HuellitasFrida», ya que la activa participación de los vecinos que adoptan un dispensario como Jacqueline Colbert, permitirá acercar soluciones reales para el bienestar de nuestras comunidades, recalcó.

Román Cortés, atizapense detalló que el programa #Croquetón y el acompañamiento de #HuellitasFrida, fortalecen campañas de adopción, vacunación, esterilización y la instalación de dispensadores de alimento en distintos puntos del municipio.

2Seguimos escuchando a la comunidad y atendiendo los mensajes que nos comparten para ampliar estas acciones en más colonias”, puntualizó.

Al respecto, Susy Ramírez, aseguró que con este importante y también necesario programa, le esperan grandes proyectos a #Atizapán, este es el inicio de toda una #Transformación, aseguró.