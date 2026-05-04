Ecatepec: transforman mercado en ruinas en un centro cultural

Colonia Sagitario 8

Ecatepec, Méx.- Un viejo mercado de la colonia Sagitario 8 y una calle destrozada de Ciudad Azteca Segunda Sección, fueron convertidos por el gobierno de Ecatepec de sitios desoladores a lugares seguros y de esperanza para la comunidad.

La transformación alcanza todos los espacios del municipio y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss puso en funcionamiento el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, construido en lo que fue un mercado abandonado y en ruinas, que durante años funcionó como refugio de malvivientes.

El año pasado, el gobierno de Ecatepec limpió la calle aledaña al canal de la Draga y la convirtió en el primer Sendero Seguro del gobierno municipal, que pasa junto a la colonia Sagitario 8 y que anteriormente era el sitio más peligroso de la localidad, lleno de basura y donde ocurrieron crímenes atroces.

“Una de las primeras acciones que hicimos como gobierno fue la intervención de esta zona. Cuando las vecinas me mostraron cómo vivían aterrorizadas, me comprometí a que haríamos de este mercado -que no funcionaba ni como mercado- un Centro Cultural”, relató Cisneros Coss.

La presidenta municipal entregó a pobladores de Sagitario 8 el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, que impartirá actividades lúdicas, educativas, de capacitación y de desarrollo emocional, intelectual y corporal.